Украински дронове са атакували завода „Невинномиски азот“ в Ставрополския край, съобщи губернаторът на региона Владимир Владимиров. По думите му местните власти оценяват мащаба на нанесените щети.

„Местните власти в момента оценяват мащаба на нанесените щети.“

Подробности за характера на повредите в предприятието не бяха съобщени. Няма и независимо потвърждение за размера на щетите.

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Паралелно с руското съобщение Ройтерс предаде, че украинските въоръжени сили са атакували през нощта резервоари за петрол в обект на руската компания „Транснефт“ в Башкортостан. Украинският генерален щаб съобщи също, че е било атакувано военното летище „Мариновка“ във Волгоградска област. Последиците от удара по летището се оценяват.

Поредна атака срещу промишлен обект

„Невинномиски азот“ е голям химически завод в град Невинномиск, който произвежда азотни съединения и торове. Предприятието вече е било сред обектите в района, засегнати от атаки с дронове през 2026 г.

През юли руският Следствен комитет започна наказателно разследване след атаки срещу логистични обекти в Краснодарския край и Невинномиск. Тогава руските власти определиха нападенията като терористични атаки, а украинската страна не пое публично отговорност за тях.

Към момента Русия съобщава за нападението над химическия завод, докато украинският генерален щаб потвърждава отделни удари по руски петролен и военен обект. Липсва обща независима оценка на нанесените щети.

Източници: bta.bg, ca.marketscreener.com, interfax.com