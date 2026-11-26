Столичната община представи платформата „СОС Гласове“, чрез която гражданите могат да видят как е гласувал всеки общински съветник и как са се разпределили гласовете по решенията на градския парламент.

Порталът позволява търсене по тема, квартал или улица. Така потребителите могат да открият решения, свързани с ремонт на конкретна улица, изграждане на детска градина, общински имот или друга дейност, засягаща даден район.

„Важна част от работата на общината е да осигурява прозрачност и достъп до публична информация. С тази платформа разширяваме възможностите на гражданите да се информират и да анализират данните“, заяви Светлин Ненов, заместник-кмет по направление „Дигитализация и информационни системи“ на Столичната община.

Какво може да се провери

Към представянето на платформата в нея са включени 3469 поименни гласувания по 2685 решения от 64 заседания на Столичния общински съвет. Последното отразено заседание е от 5 ноември 2026 г., а данните се обновяват автоматично след утвърждаването на съответния протокол.

За всяко гласуване се посочва дали предложението е прието, какво точно е решението и как е гласувал всеки съветник. Потребителите могат да проследят и дали дадено предложение е било променено по време на обсъждането, както и как са се развивали позициите по него в различни заседания.

Сред темите са бюджетът на София, инвестициите в градския транспорт, управлението на общинските дружества, общинската собственост и правилата за градската среда.

Справки за политическите групи

„СОС Гласове“ показва как се променя гласуването на политическите групи и колко често различни партии подкрепят едни и същи решения. В платформата има и показател за единство, който отчита дела на присъстващите съветници от дадена група, гласували като мнозинството от колегите си.

Отделна справка позволява да се проследи как вотът на отделните съветници се съотнася към позицията на политическата им група. Включена е и информация за общински съветници, избрани от партийни листи, които впоследствие са станали независими.

Платформата използва протоколи на Столичния общински съвет за периода от 13 ноември 2023 г. до 24 септември 2026 г. По действащия правилник поименните гласувания се отразяват в протоколите от заседанията, а новият портал събира тези данни в търсима форма.

Според Ненов публичният достъп до информацията ще даде възможност на избирателите да сравняват заявените позиции на съветниците с реалните им гласувания и да търсят отговорност от избраните представители.

Източници: novini.bg, stolica.bg