Украйна и Русия са извършили поредна размяна на тленни останки на предполагаеми военнослужещи. Киев е получил от Москва останките на 250 души, за които руската страна смята, че са украински военни. Русия на свой ред е получила 22 тела, съобщи депутатът от Държавната дума Шамсаил Саралиев.

„След приетите мерки за репатриране бяха предадени тленните останки на 250 души, които руската страна смята за украински военнослужещи“, съобщи Украинският координационен център за военнопленници.

Киев не потвърждава официално самоличността на хората, чиито останки е получил. Украински следователи и съдебни експерти ще извършат необходимите изследвания и процедури по идентификация. Останките ще бъдат предадени на специализирани държавни институции.

В операцията е участвал и Международният комитет на Червения кръст. По данни на беларуската агенция БелТА размяната е била координирана с подкрепата на Беларус.

Поредна размяна след тази през октомври

Предишната подобна операция се състоя на 22 октомври 2026 г. Тогава Украйна получи останките на 252 души, за които Русия твърдеше, че са украински военнослужещи, а руската страна получи 25 тела.

Размяната на загинали военнослужещи продължава да бъде един от малкото канали за хуманитарно взаимодействие между Москва и Киев. Украйна обикновено съобщава броя на останките, които получава, докато руската страна публикува отделни данни за предадените тела.

По-големият брой останки, предавани на Украйна, се свързва с факта, че Русия контролира значителна част от районите, в които са се водили сражения. Именно там се намират и тела на военнослужещи, които все още не са били извадени от бойните зони.

Над 26 000 тела са репатрирани в Украйна

В началото на октомври ръководителят на канцеларията на украинския президент Кирило Буданов заяви, че в Украйна са били репатрирани над 26 000 тела и тленни останки при операции от този тип. По думите му голяма част от тях все още не са идентифицирани.

След приключването на последната размяна предстои процедурите по установяване на самоличността да продължат. Едва след тях украинските власти ще могат официално да потвърдят на кого принадлежат получените останки.

Източници: bta.bg, aa.com.tr, themoscowtimes.com