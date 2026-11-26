235-ият гарнизонен военен съд в Москва е постановил задържането под стража на генерал-полковник Юрий Грехов, заместник-главнокомандващ на руските Въздушно-космически сили по въоръженията. Решението е взето на 25 ноември по искане на Главното военно следствено управление на Следствения комитет на Русия.

Публично достъпният запис в съдебната база данни не посочва конкретното престъпление. „Комерсант“ обаче съобщава, че според обвинението Грехов е получил подкуп в особено големи размери. Твърдението е на етап досъдебно производство и не представлява установена вина.

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Международни медии, позоваващи се на съдебните данни, също потвърждават, че мярката е избрана от московския военен съд, но отбелязват, че самият съдебен запис не разкрива естеството на обвинението. Следствието не е публикувало информация за размера на предполагаемия подкуп или за други обвиняеми по делото.

Кариера във войските за противовъздушна отбрана

Юрий Грехов е на военна служба от 1979 г. Между 2007 и 2009 г. е началник на щаба и заместник-командир на дивизия за противовъздушна отбрана. През 2013 г. оглавява щаба на войските за противовъздушна и противоракетна отбрана и става техен първи заместник-командир.

От 2018 до 2021 г. Грехов командва тези войски в състава на Въздушно-космическите сили. През 2021 г. е назначен за заместник-главнокомандващ по въоръженията и получава звание генерал-полковник.

През 2022 г. Европейският съюз го включва в санкционен списък, като посочва отговорността му в рамките на руската военна командна структура за действия, накърняващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Втори арест на високопоставен военен за два месеца

Случаят с Грехов идва след задържането на генерал-майор Сергей Никитушкин от същия 235-и гарнизонен военен съд през октомври. Никитушкин е ръководил управление, свързано с учебно-материалната база на Главното управление за бойна подготовка на руските въоръжени сили.

Според РБК на Никитушкин е повдигнато обвинение за получаване на подкуп в особено големи размери, а съдът го е оставил в ареста за два месеца. Така в рамките на кратък период московският военен съд разгледа две дела срещу високопоставени руски генерали, свързани с корупционни обвинения.

Предстои руските следствени органи да уточнят публично фактите по обвинението срещу Грехов и да стане ясно дали защитата ще обжалва мярката му за неотклонение. До произнасяне на окончателна присъда той се счита за невиновен.

Източници: focus-news.net, marketscreener.com, rbc.ru