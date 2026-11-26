Обществото очаква да разбере кои са поръчителите зад схемата с авансовите плащания за автомагистрала „Хемус“. Това заяви регионалният министър Иван Шишков в предаването „Лице в лице“ по bTV.

„В цялата тази история има виновни изпълнители, но има и поръчители. Цялото общество очаква да разбере кои са те“, каза Шишков. По думите му случаят показва, че е необходима промяна в управлението на пътния сектор.

Какво посочи Шишков за договорите

Според министъра първите договори за строителството на „Хемус“ са подписани от Агенция „Пътна инфраструктура“ в края на 2018 г. През септември 2019 г. започнали анекси към договорите, след които отпаднало ограничение и започнало предоставянето на аванси.

Шишков заяви, че първоначално са били раздадени аванси за лотове 1, 2 и 3. В края на 2019 г. били подписани договори и за лотове 7, 8 и 9, въпреки че за тях нямало одобрени проекти за строеж. Тези твърдения са част от политическата оценка на министъра за решенията, довели до плащанията.

Прокуратурата разследва плащания за 260 млн. лева

На 25 ноември Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем бившия председател на Управителния съвет на АПИ Георги Терзийски за безстопанственост в особено големи размери. Според обвинението са допуснати авансови плащания от 260 млн. лева без ДДС, или 312 млн. лева с ДДС, за строително-монтажни работи по участъци 4, 5 и 6 на автомагистрала „Хемус“.

Прокуратурата твърди, че плащанията са извършени при липса на окончателно завършени и приети проекти, разрешения за строеж и подписани актове за откриване на строителни площадки за участъци 5 и 6. Разследването продължава, а обвинението не представлява влязла в сила присъда.

Именно на фона на това производство Шишков настоя, че отговорността трябва да бъде изяснена не само по отношение на изпълнителите, но и на хората, които са вземали решенията за отпускане на средствата. През август прокуратурата съобщи, че проверява и действията на длъжностни лица от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и АПИ, участвали при отпускането, превеждането и контрола върху парите.

Спорът за бюджета и бонусите

По повод твърденията на опозицията, че е получил „празен чек“ за строителството, Шишков заяви: „Това са манипулации на опозицията.“ Той посочи, че в бюджета са заложени средства за проектиране и изграждане на големи инфраструктурни обекти.

Министърът съобщи още, че се съкращават около 450 щатни бройки и че са намалени възнагражденията на директорите в бордовете. За изплатените бонуси на служители на АПИ той каза, че това е стара практика и че допълнителните плащания са последвали период на засилена работа по авансовите средства.

Шишков заяви, че очаква прокуратурата и съдът да дадат отговори по нередностите, за които се говори от 2021 г. Междувременно разследването за авансовите плащания по „Хемус“ остава висящо.