Бюджетът на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. ще финансира продължаването на войната в Украйна, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Коментарът му беше направен, докато лидерите на ЕС започнаха преговори в Брюксел за следващата седемгодишна финансова рамка.

„Това не са пари за мир“, каза Песков. По думите му допълнителните средства за Киев няма да допринесат за политическо уреждане, а ще насърчат украинското ръководство да продължи бойните действия.

„Последиците за мирния процес не са много добри“, заяви говорителят на Кремъл.

Песков твърди, че европейската подкрепа прави Киев „по-малко склонен към мирния процес и по-склонен да продължи войната“. Той добави, че европейските граждани ще разполагат с по-малко средства заради разходите за боеприпаси и военна помощ.

„Гражданите на Франция, Италия и Германия ще имат по-малко пари в портфейлите си“, каза Песков, попитан как Москва оценява включването на подкрепа за Украйна в бюджета на ЕС. Той посочи като възможна последица намаляването на ресурсите за училища, болници и социални обекти.

До 100 млрд. евро за Украйна

Предложението за дългосрочния бюджет на ЕС предвижда възможност за мобилизиране на до 100 млрд. евро за Украйна между 2028 и 2034 г. Паралелно с това държавите членки обсъждат заем от 45 млрд. евро за Киев през 2027 г., който да покрие част от военните и икономическите нужди на страната.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че подкрепата му за следващия бюджет зависи от осигуряването на дългосрочно финансиране за Украйна. Позицията му среща съпротива от няколко държави, сред които Чехия, България, Унгария и Словакия, които не желаят да участват в новото общо финансиране за Киев.

Спорът е част от по-широките разногласия около размера и приоритетите на бюджета на ЕС. Обсъжданата рамка може да достигне близо 1,6 трилиона евро, но лидерите все още не са постигнали съгласие по основните параметри и целта за финализиране на договореност до края на годината остава под въпрос.

Кремъл предупреди и за риск от ескалация

Песков обвини Украйна и в опит да разшири „географията на войната“, като посочи атаки срещу руски кораби в Средиземно и Балтийско море. Той определи тези действия като потенциално много опасни и заяви, че те могат да доведат до допълнителна ескалация.

Говорителят съобщи още, че Владимир Путин се очаква да обсъди подробно войната в Украйна по време на ежегодната си пресконференция на 10 декември. Въпросите от гражданите ще бъдат групирани по теми с помощта на изкуствен интелект.

Източници: bta.bg, apnews.com, live.euronext.com