Тръмп: Украйна ще е с малко по-различна форма след края на конфликта

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страните в конфликта между Русия и Украйна са близо до споразумение за прекратяване на войната. Той направи коментара в интервю за CBS News, излъчено в предаването „60 Minutes“.

„Вярвам, че сме много близо до постигането на сделка“, каза Тръмп пред водещия Рос Дутат. Американският президент добави, че войната ще приключи скоро и представи себе си като основния фактор, който може да доведе до споразумение.

Тръмп заяви още, че след края на конфликта Украйна ще бъде „с малко по-различна форма“. Той не уточни дали има предвид промени в контрола върху територии, границите или други елементи от бъдещото уреждане.

„Тази война нямаше да започне, ако аз бях президент“, каза Доналд Тръмп.

В интервюто американският президент обясни продължаването на войната с личната неприязън между руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски. Тръмп каза, че поддържа отношения и с двамата лидери, но не посочи кого от тях има по-голямо доверие.

Разговори в Абу Даби на 10 и 11 ноември

Първият конкретен дипломатически тест за заявената от Тръмп близост до сделка са насрочените за 10 и 11 ноември разговори в Абу Даби. В тях ще участват представители на САЩ, Русия и Украйна. Дневният ред включва прекратяването на войната, следвоенните гаранции за сигурност и мерки за деескалация, съобщи Ройтерс.

Русия потвърди участието си в срещата. Според Асошиейтед прес в разговорите се очаква да се включат и Франция, както и други европейски представители. Москва определи предстоящия кръг като продължение на дипломатическите усилия под американско посредничество.

Тръмп не съобщи дали на срещата ще бъде обсъден готов проект за мирно споразумение, нито как ще бъдат решени най-спорните въпроси. Сред тях са териториалният контрол, гаранциите за сигурност на Украйна и условията, при които би могло да бъде прекратено бойното противопоставяне.

Източници: cbsnews.com, apnews.com, investing.com