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Тръмп: Украйна ще е с малко по-различна форма след края на конфликта
  Тема: Украйна

Тръмп: Украйна ще е с малко по-различна форма след края на конфликта

9 Ноември, 2026 04:36 1 503 20

  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • русия-
  • мирни преговори-
  • абу даби

Американският президент очаква важни разговори в Абу Даби на 10 и 11 ноември, но не посочи конкретни параметри на бъдещото споразумение

Тръмп: Украйна ще е с малко по-различна форма след края на конфликта - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страните в конфликта между Русия и Украйна са близо до споразумение за прекратяване на войната. Той направи коментара в интервю за CBS News, излъчено в предаването „60 Minutes“.

„Вярвам, че сме много близо до постигането на сделка“, каза Тръмп пред водещия Рос Дутат. Американският президент добави, че войната ще приключи скоро и представи себе си като основния фактор, който може да доведе до споразумение.

Тръмп заяви още, че след края на конфликта Украйна ще бъде „с малко по-различна форма“. Той не уточни дали има предвид промени в контрола върху територии, границите или други елементи от бъдещото уреждане.

„Тази война нямаше да започне, ако аз бях президент“, каза Доналд Тръмп.

В интервюто американският президент обясни продължаването на войната с личната неприязън между руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски. Тръмп каза, че поддържа отношения и с двамата лидери, но не посочи кого от тях има по-голямо доверие.

Разговори в Абу Даби на 10 и 11 ноември

Първият конкретен дипломатически тест за заявената от Тръмп близост до сделка са насрочените за 10 и 11 ноември разговори в Абу Даби. В тях ще участват представители на САЩ, Русия и Украйна. Дневният ред включва прекратяването на войната, следвоенните гаранции за сигурност и мерки за деескалация, съобщи Ройтерс.

Русия потвърди участието си в срещата. Според Асошиейтед прес в разговорите се очаква да се включат и Франция, както и други европейски представители. Москва определи предстоящия кръг като продължение на дипломатическите усилия под американско посредничество.

Тръмп не съобщи дали на срещата ще бъде обсъден готов проект за мирно споразумение, нито как ще бъдат решени най-спорните въпроси. Сред тях са териториалният контрол, гаранциите за сигурност на Украйна и условията, при които би могло да бъде прекратено бойното противопоставяне.

Източници: cbsnews.com, apnews.com, investing.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И на Тръмп "звездичката"

    9 8 Отговор
    ще стане по различна в затвора.

    04:38 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 една малка форма

    17 5 Отговор
    с малко население, без морета, без индустрия и армия

    05:00 09.11.2026

  • 4 🇺🇦🇧🇬

    3 20 Отговор
    Така е,ще е по-голяма от моментната с един Крим,когато рашия фалира накрая...

    Коментиран от #6, #9

    05:05 09.11.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 2 Отговор
    САМО НЕ ЗНАМ КАК
    ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ НАПРАВИ ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА НА УКРАЙНА ?
    .... КОЙ ЩЕ ЛОВИ НАЦИСТИТЕ?
    ... А ТОВА Е ОСНОВНО РУСКО ИСКАНЕ ...
    ....

    Коментиран от #8, #11, #13

    05:06 09.11.2026

  • 6 Георги

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇺🇦🇧🇬":

    Впечатляваща увереност предвид липсата на аргументи.

    Коментиран от #14

    05:12 09.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пет години Киев за три дни

    6 16 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Руснаците що не ловят нацисти,а хващат Кобзон Експрес?М?

    05:13 09.11.2026

  • 9 Факти

    14 5 Отговор

    До коментар #4 от "🇺🇦🇧🇬":

    Тръмп: Украина ще е с малко по-различна форма след края на конфликта, защото Украина е Русия

    05:15 09.11.2026

  • 10 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    4 5 Отговор
    ДА БЕ
    ВЕЧЕ ЩЕ Е РУСКА ФОРМАТА

    КРАСНОФФФ КРАСНОФФФ

    05:17 09.11.2026

  • 11 Ами

    3 9 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Путин да се извлече от бункера и да ходи в Киев да ги лови.

    05:19 09.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 🇺🇦🇧🇬

    3 15 Отговор

    До коментар #6 от "Георги":

    Аргумента е,че след всяка война,в крайна сметка след всяка война,в която участва след 20ти век,накрая Русия винаги се разпада,дорибвременно да спечели... Губи японската война 1905,влиза слаба в Първата световна,губи и нея,избухва революцията 1917,идват билшевиките,създава ае СССР. Настъпва Втората световна война,която привидно печели(благодарение помощта от Съюзниците),но в крайна сметка накрая също я губи,като се разпада след безсмислена вийна с Афганистан,която много напомня настоящата с Украйна... Може да не са достатъчни аргументи,ще видим...

    Коментиран от #18

    05:24 09.11.2026

  • 15 Зеленото:

    12 1 Отговор
    Аз пък ще се напия с Рюте в Алпите. Може да вземем и ЕманюелА Макрон, ако я пуснат.

    05:26 09.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Георги

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "🇺🇦🇧🇬":

    аргументите ти са "защото така се е случило преди 40, 80, 100, 120 години"?

    Коментиран от #19

    05:39 09.11.2026

  • 19 🇺🇦🇧🇬

    0 7 Отговор

    До коментар #18 от "Георги":

    ...защото всеки път така става,да.
    Просто тези хора не си взимат поука,особено след Октомврийската революция и всеки път настъпват една и съща мотика... Губят някаква война,подвиват опашка,събират сили и започват следващата,която също в крайна сметка губят... Ще видим дали този път ще излезнат от този кръговрат,но аз се съмнявам.
    Русия тепърва ще плаща за войната,след като свърши,освен ако не го отложи и не нападне друга страна,което само ще забави,но ще допринесе още повече за предизвестения край.

    05:47 09.11.2026

  • 20 Украйна колко пъти победи Русия

    1 0 Отговор
    тая нощ?

    06:20 09.11.2026

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