Тръмп: Украйна ще е с малко по-различна форма след края на конфликта

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страните в конфликта между Русия и Украйна са близо до споразумение за прекратяване на войната. Той направи коментара в интервю за CBS News, излъчено в предаването „60 Minutes“.
„Вярвам, че сме много близо до постигането на сделка“, каза Тръмп пред водещия Рос Дутат. Американският президент добави, че войната ще приключи скоро и представи себе си като основния фактор, който може да доведе до споразумение.
Тръмп заяви още, че след края на конфликта Украйна ще бъде „с малко по-различна форма“. Той не уточни дали има предвид промени в контрола върху територии, границите или други елементи от бъдещото уреждане.
В интервюто американският президент обясни продължаването на войната с личната неприязън между руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски. Тръмп каза, че поддържа отношения и с двамата лидери, но не посочи кого от тях има по-голямо доверие.
Разговори в Абу Даби на 10 и 11 ноември
Първият конкретен дипломатически тест за заявената от Тръмп близост до сделка са насрочените за 10 и 11 ноември разговори в Абу Даби. В тях ще участват представители на САЩ, Русия и Украйна. Дневният ред включва прекратяването на войната, следвоенните гаранции за сигурност и мерки за деескалация, съобщи Ройтерс.
Русия потвърди участието си в срещата. Според Асошиейтед прес в разговорите се очаква да се включат и Франция, както и други европейски представители. Москва определи предстоящия кръг като продължение на дипломатическите усилия под американско посредничество.
Тръмп не съобщи дали на срещата ще бъде обсъден готов проект за мирно споразумение, нито как ще бъдат решени най-спорните въпроси. Сред тях са териториалният контрол, гаранциите за сигурност на Украйна и условията, при които би могло да бъде прекратено бойното противопоставяне.
Източници: cbsnews.com, apnews.com, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И на Тръмп "звездичката"
04:38 09.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 една малка форма
05:00 09.11.2026
4 🇺🇦🇧🇬
Коментиран от #6, #9
05:05 09.11.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ НАПРАВИ ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА НА УКРАЙНА ?
.... КОЙ ЩЕ ЛОВИ НАЦИСТИТЕ?
... А ТОВА Е ОСНОВНО РУСКО ИСКАНЕ ...
....
Коментиран от #8, #11, #13
05:06 09.11.2026
6 Георги
До коментар #4 от "🇺🇦🇧🇬":Впечатляваща увереност предвид липсата на аргументи.
Коментиран от #14
05:12 09.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пет години Киев за три дни
До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Руснаците що не ловят нацисти,а хващат Кобзон Експрес?М?
05:13 09.11.2026
9 Факти
До коментар #4 от "🇺🇦🇧🇬":Тръмп: Украина ще е с малко по-различна форма след края на конфликта, защото Украина е Русия
05:15 09.11.2026
10 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
ВЕЧЕ ЩЕ Е РУСКА ФОРМАТА
КРАСНОФФФ КРАСНОФФФ
05:17 09.11.2026
11 Ами
До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Путин да се извлече от бункера и да ходи в Киев да ги лови.
05:19 09.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 🇺🇦🇧🇬
До коментар #6 от "Георги":Аргумента е,че след всяка война,в крайна сметка след всяка война,в която участва след 20ти век,накрая Русия винаги се разпада,дорибвременно да спечели... Губи японската война 1905,влиза слаба в Първата световна,губи и нея,избухва революцията 1917,идват билшевиките,създава ае СССР. Настъпва Втората световна война,която привидно печели(благодарение помощта от Съюзниците),но в крайна сметка накрая също я губи,като се разпада след безсмислена вийна с Афганистан,която много напомня настоящата с Украйна... Може да не са достатъчни аргументи,ще видим...
Коментиран от #18
05:24 09.11.2026
15 Зеленото:
05:26 09.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Георги
До коментар #14 от "🇺🇦🇧🇬":аргументите ти са "защото така се е случило преди 40, 80, 100, 120 години"?
Коментиран от #19
05:39 09.11.2026
19 🇺🇦🇧🇬
До коментар #18 от "Георги":...защото всеки път така става,да.
Просто тези хора не си взимат поука,особено след Октомврийската революция и всеки път настъпват една и съща мотика... Губят някаква война,подвиват опашка,събират сили и започват следващата,която също в крайна сметка губят... Ще видим дали този път ще излезнат от този кръговрат,но аз се съмнявам.
Русия тепърва ще плаща за войната,след като свърши,освен ако не го отложи и не нападне друга страна,което само ще забави,но ще допринесе още повече за предизвестения край.
05:47 09.11.2026
20 Украйна колко пъти победи Русия
06:20 09.11.2026