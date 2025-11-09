Новини
9 ноември за Германия

9 Ноември, 2025 03:13 1 733 1

9 ноември за Германия

Хората щурмуваха граничните пунктове в разделения Берлин. Ликуването беше безгранично

9 ноември за Германия - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В историческия календар на германците датата 9 ноември е била няколко пъти наистина съдбоносна. Спомените скачат между кошмара и триумфа, между погрома срещу евреите през 1938 и падането на Берлинската стена през 1989, припомня Дойче веле.

На 9 ноември е събитието, което промени света: рухването на Берлинската стена. По-малко от година по-късно, на 3 октомври 1990, Германия бе отново обединена след разрива, продължил 41 години. С края на втората диктатура на германска земя, с края на ГДР, изчезна целият комунистически лагер в Европа. Това беше и краят на конфликта между Изтока и Запада.

Най-голямата катастрофа

Но в историческия календар на германците 9 ноември е била съдбоносна дата още няколко пъти. През 1918 година от балкона на Райхстага социалдемократът Филип Шайдеман обявява раждането на републиката. Ала на крехката германска демокрация не ѝ е било писано да оцелее. Както левите, така и десните искат премахването ѝ. На 9 ноември 1923 нацистите провеждат първия си голям митинг в Мюнхен. Десет години по-късно техният лидер Адолф Хитлер ще дойде на власт и ще хвърли света в най-голямата катастрофа на човечеството - Втората световна война.

Постепенно по пътя дотам евреите в Германия биват напълно обезправени, а от 1942 започва систематичното им унищожаване. Още преди началото на войната, на 9 ноември 1938, в цяла Германия пламват синагогите, еврейските магазини са плячкосани, близо 100 евреи убити, а 26 000 са завлечени в концентрационните лагери. Така наречената "Кристална нощ" е генералната репетиция за Холокоста. Роберт Лей, шефът на нацисткия Германски трудов фронт, заявява: "Юда трябва и ще бъде унищожен! Това е нашето свещено убеждение".

Ден на щастието

9 ноември 1938 е най-ужасната дата в поредицата от съдбоносни за Германия ноемврийски дни. По-голям контраст от 9 ноември 1989, падането на Стената, е просто немислим. Хората щурмуваха граничните пунктове в разделения Берлин. Ликуването беше безгранично.

След тази нощ не можеше да има завръщане към старите условия. Първият пробив в Берлинската стена бързо доведе до рухването на комунистическата система. Така за четвърти път 9 ноември влезе в историческия календар на германската нация - този път като ден на щастието.


Германия
