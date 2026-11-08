Световни лидери отправиха поздрави за Дивали

Световни лидери и дипломати отправиха поздрави за Дивали – един от най-важните празници за индуистката общност, който Индия отбелязва на 8 ноември. В посланията си те свързаха празника с мира, надеждата, състраданието и победата на доброто над злото.

Вицепрезидентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Рашид ал Мактум пожела на празнуващите Дивали да им донесе „мир, надежда и доброта“, както и сигурност, щастие и просперитет.

Тулси Габард, бивш директор на националното разузнаване на САЩ, също отправи поздрав. Тя заяви, че празникът трябва да напомня за силата на Божията любов да разсейва тъмнината и да изпълва живота със светлина, мир и радост.

Тръмп участва в церемония в Белия дом

Американският президент Доналд Тръмп се включи в празненствата по-рано, като участва в церемония по запалване на дия – традиционна маслена лампа – в Белия дом в петък.

На събитието присъстваха индийският посланик във Вашингтон Винай Мохан Куатра, директорът на ФБР Каш Пател, готвачът Викъс Кана, предприемачът Вишал Гондал, главният изпълнителен директор на IBM Арвинд Кришна и директорът на Националните здравни институти Джей Бхатаярха.

Призиви за съжителство и толерантност

Президентът на Шри Ланка Анура Кумара Дисанаяке определи Дивали като един от най-свещените празници на индуистката общност. Той посочи, че празникът символизира победата на светлината над тъмнината и на знанието над невежеството.

„Дивали дава възможност да подновим решимостта си да изградим по-добро, справедливо и състрадателно общество, като изберем добротата пред омразата, съжителството пред разделението и справедливостта пред несправедливостта“, заяви Анура Кумара Дисанаяке.

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф поздрави индуистката общност в страната и по света и призова за междурелигиозна хармония и толерантност. По думите му Дивали символизира победата на светлината над омразата, нетърпимостта и отчаянието.

„Индуистката общност в Пакистан е ценна и неразделна част от националната тъкан“, заяви Шариф.

Премиерът допълни, че културното и религиозното многообразие е ценно обществено богатство.

Дипломати отбелязаха празника в Индия

Посланикът на Иран в Индия Мохамад Фатали заяви, че посланието за победата на светлината над тъмнината е дълбоко вкоренено в древните традиции на Индия и Иран. Той подчерта дългата история на приятелство и културни връзки между двете държави.

Посолството на Южна Корея в Индия организира работилница за украсяване на дия. Посланикът на Европейския съюз в Индия Жан-Ерик Паке отбеляза първото си Дивали в страната, а германският посланик в Индия и Бутан Яспер Вик заяви, че празникът събира екипа на посолството и създава възможност за споделяне на традиции.