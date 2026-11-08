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Световни лидери отправиха поздрави за Дивали

Световни лидери отправиха поздрави за Дивали

8 Ноември, 2026 10:27 1 465 7

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Посланията от САЩ, Пакистан, ОАЕ, Иран и Шри Ланка поставиха акцент върху мира, съжителството и победата на доброто над злото

Световни лидери отправиха поздрави за Дивали - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Световни лидери и дипломати отправиха поздрави за Дивали – един от най-важните празници за индуистката общност, който Индия отбелязва на 8 ноември. В посланията си те свързаха празника с мира, надеждата, състраданието и победата на доброто над злото.

Вицепрезидентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Рашид ал Мактум пожела на празнуващите Дивали да им донесе „мир, надежда и доброта“, както и сигурност, щастие и просперитет.

Тулси Габард, бивш директор на националното разузнаване на САЩ, също отправи поздрав. Тя заяви, че празникът трябва да напомня за силата на Божията любов да разсейва тъмнината и да изпълва живота със светлина, мир и радост.

Тръмп участва в церемония в Белия дом

Американският президент Доналд Тръмп се включи в празненствата по-рано, като участва в церемония по запалване на дия – традиционна маслена лампа – в Белия дом в петък.

На събитието присъстваха индийският посланик във Вашингтон Винай Мохан Куатра, директорът на ФБР Каш Пател, готвачът Викъс Кана, предприемачът Вишал Гондал, главният изпълнителен директор на IBM Арвинд Кришна и директорът на Националните здравни институти Джей Бхатаярха.

Призиви за съжителство и толерантност

Президентът на Шри Ланка Анура Кумара Дисанаяке определи Дивали като един от най-свещените празници на индуистката общност. Той посочи, че празникът символизира победата на светлината над тъмнината и на знанието над невежеството.

„Дивали дава възможност да подновим решимостта си да изградим по-добро, справедливо и състрадателно общество, като изберем добротата пред омразата, съжителството пред разделението и справедливостта пред несправедливостта“, заяви Анура Кумара Дисанаяке.

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф поздрави индуистката общност в страната и по света и призова за междурелигиозна хармония и толерантност. По думите му Дивали символизира победата на светлината над омразата, нетърпимостта и отчаянието.

„Индуистката общност в Пакистан е ценна и неразделна част от националната тъкан“, заяви Шариф.

Премиерът допълни, че културното и религиозното многообразие е ценно обществено богатство.

Дипломати отбелязаха празника в Индия

Посланикът на Иран в Индия Мохамад Фатали заяви, че посланието за победата на светлината над тъмнината е дълбоко вкоренено в древните традиции на Индия и Иран. Той подчерта дългата история на приятелство и културни връзки между двете държави.

Посолството на Южна Корея в Индия организира работилница за украсяване на дия. Посланикът на Европейския съюз в Индия Жан-Ерик Паке отбеляза първото си Дивали в страната, а германският посланик в Индия и Бутан Яспер Вик заяви, че празникът събира екипа на посолството и създава възможност за споделяне на традиции.


Индия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 БАНко

    4 1 Отговор
    НА СНИМКАТА Е НАЙ УВАЖАВАНИЯ ПОЗДРАВЯВАЩ ИНДИЯ - ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН !!!

    Коментиран от #4

    10:31 08.11.2026

  • 3 А наша цуцулана

    2 1 Отговор
    Освен Урсуза и Ментето Радун, кой я поздрави?

    Коментиран от #5

    10:45 08.11.2026

  • 4 е БАНКО

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "БАНко":

    снощи приели много по здрави?

    10:50 08.11.2026

  • 5 А, да! Сетих се

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "А наша цуцулана":

    Гюров я поздравил по телефона, за което самата Йотова се похвали и кмета на Букорещ, а и шаш Васил Петрохански!
    За Васо- ясно! Благодари за помилваните, ама за румънеца…. Е, това не ми е ясно!
    А всъщност, някой от нашите смотльовци, които поздравиха Тръмп, получиха ли отговор?
    Хахаха!

    11:04 08.11.2026

  • 6 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Е белия дом кога ще празнуват Накба

    Коментиран от #7

    11:25 08.11.2026

  • 7 Е как кога

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Kaлпазанин":

    На 15 май

    11:27 08.11.2026

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