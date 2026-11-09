"Мисля, че е страхотен": Тръмп посочи Марко Рубио като възможен кандидат през 2028 г

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи държавния секретар и съветник по националната сигурност Марко Рубио като един от възможните кандидати на Републиканската партия за президентските избори през 2028 г. Той обаче не пое ангажимент да подкрепи конкретен претендент.

В интервю за CBS News, записано на 6 ноември и излъчено два дни по-късно в предаването „60 минути“, журналистът Рос Дутат попита Тръмп дали ще подкрепи кандидат за президентската номинация на републиканците. „Вероятно. Не непременно“, отговори президентът.

Тръмп заяви, че партията разполага с „много силна група“ кандидати и че поддържа добри отношения с много от тях. На въпрос кои имена, освен вицепрезидента Джей Ди Ванс, са в списъка му, той отговори: „Мисля, че Марко е страхотен“.

Президентът не назова други потенциални кандидати. „Има много други, но предпочитам да не споменавам имената им. Има сенатори, които са отлични. Познавам ги всички и ги харесвам“, каза Тръмп.

Той остави отворен и въпроса дали ще използва политическото си влияние, за да подкрепи свой наследник в Републиканската партия. „Може да се включа, а може и да не се включа. Не знам. Може би е по-добре да не се намесвам“, заяви Тръмп в интервюто.

Разговорът се проведе на фона на подготовката за надпреварата за Белия дом през 2028 г. Рос Дутат отбеляза, че след две години Републиканската партия ще има друг кандидат за президент, което Тръмп потвърди.

Рубио и Ванс вече са сред имената, които се разглеждат като възможни претенденти за номинацията на републиканците. Асошиейтед прес определи двамата като потенциални съперници в бъдещата надпревара, но нито един от тях не е обявил официално кандидатура.

Марко Рубио беше назначен за държавен секретар в началото на втория мандат на Тръмп, а по-късно пое временно и функциите на съветник по националната сигурност. В интервюто президентът каза, че очаква Рубио да остане държавен секретар и оцени високо работата му.

Тръмп е доминиращата фигура в Републиканската партия, а евентуалната му подкрепа вероятно ще бъде важен фактор в първичните избори. Самият президент обаче заяви, че все още не е решил дали да се намеси в избора на кандидат за 2028 г.

Източници: cbsnews.com, apnews.com