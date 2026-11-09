Хакери: Над 410 000 руснаци са загинали във войната

Над 410 000 руснаци са загинали в резултат на пълномащабната война срещу Украйна или последиците от нея до края на август 2026 г., твърдят хакерските групи Silent Crow и „Киберпартизани BY“. Те заявиха, че са получили достъп до бази данни на руската Федерална служба за държавна статистика – Росстат.

Двете групи публикуваха различаващи се оценки. Според „Киберпартизани BY“ смъртните случаи са 393 881. В тази сметка влизат записи, при които причината за смъртта е посочена като военни действия или последици от тях. Silent Crow посочва по-широка оценка от 450 100 души.

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Какво включва оценката от 450 100 души

По-голямото число включва не само смъртни случаи, пряко свързани с бойни действия. Silent Crow добавя близо 15 000 небойни смъртни случая сред военнослужещи, сред които починали от заболявания, при пътнотранспортни произшествия или вследствие на самоубийство. В сметката са включени и 575 случая, класифицирани като „терористични атаки“.

Хакерите твърдят, че са анализирали записи за смърт, в които са използвани кодове по Международната класификация на болестите, както и текстови описания за смърт по време на военни операции. В по-широката оценка попадат и хора, регистрирани в Русия, но починали в окупирани територии или в Украйна, когато причината за смъртта не е посочена.

Росстат потвърди атаката, но отрече теч на данни

Росстат потвърди, че между 29 октомври и 1 ноември е станал обект на координирани кибератаки. Руската служба обаче отрече да са били изнесени бази данни или защитена информация. Хакерите заявиха, че са изтеглили около 23 терабайта данни, включително материали за руските военни загуби, но това твърдение не е потвърдено от руските власти.

Медуза съобщи, че разполага с публикуваните от хакерите материали заедно с „Медиазона“ и ги проверява. „Опитваме се не само да изключим възможността за изкуствено подправяне на данните, но и да отговорим на въпроса доколко те са пълни“, заявиха от Медуза.

Данните все още не са независимо потвърдени

Медуза отбелязва, че двете оценки са близки по мащаб до други изследвания, но точността им засега не може да бъде установена. Причина за това е, че в медицинските свидетелства невинаги се посочва действителната причина за смъртта, а изчезнали военнослужещи могат да бъдат обявени за починали със значително закъснение.

Публичният списък, поддържан от „Медиазона“ и руската редакция на Би Би Си, съдържа около 286 000 поименно потвърдени смъртни случая, но е непълен, особено за последните месеци. Отделно съвместно изследване на Медуза и „Медиазона“, основано на данни от руския регистър на наследствените дела, оцени броя на загиналите на около 350 000 до края на 2025 г.

Преглед на данните от „Блумбърг“, публикуван от „Стрейтс Таймс“, установява близо 392 700 смъртни акта, в които войната е посочена изрично чрез кодове или текстове като „военна операция“, „обстрел“ или „дронове“. Изданието отбелязва, че и тази цифра вероятно е по-ниска от действителния брой, тъй като част от смъртните случаи се регистрират със закъснение, а други могат да бъдат записани с различна причина.

Източници: meduza.io, themoscowtimes.com, straitstimes.com