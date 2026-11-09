Тръмп не очаква демократите да го подложат на импийчмънт

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че не очаква демократите да започнат нова процедура по импийчмънт срещу него. Той направи коментара в интервю за предаването „60 минути“ на CBS News, излъчено след междинните избори, на които Републиканската партия загуби мнозинството си в Камарата на представителите и Сената.

„Не мога да си го представя. Какво съм направил? Имах най-добрите две години в историята на президентството“, каза Тръмп в отговор на въпрос дали демократите ще предприемат действия срещу него. Той не представи конкретни данни в подкрепа на оценката си, но посочи икономическите показатели и заяви, че страната е постигнала „исторически добри резултати“.

Президентът предложи сделка за имиграцията

В интервюто Тръмп каза, че е готов да работи с демократите, въпреки че през предизборната кампания често нападаше представители на партията. Като възможна област за компромис той посочи имиграцията.

Президентът допусна да бъде договорен правен статут за част от имигрантите без документи, които живеят в САЩ от 10 или 15 години, работят и не са извършвали тежки престъпления. По думите му обществото е разделено между привържениците на масовото експулсиране и хората, които смятат, че дългогодишните работници трябва да получат възможност да останат.

Тръмп заяви, че може да избегне обидите срещу демократите, ако това е необходимо за постигане на споразумение. „Много лесно“, отговори той на въпроса дали би се въздържал от нападки в продължение на шест месеца, за да бъде сключена сделка. Президентът добави, че демократи вече са се свързали с него и са изразили готовност за работа по общи теми.

Демократите подготвят разследвания

Победата на демократите на междинните избори им даде по-големи възможности за контрол върху администрацията, включително чрез изслушвания, призовки и разследвания. Асошиейтед прес съобщи, че демократични представители подготвят нови проверки на действията на Белия дом.

Новоизбраният сенатор Адам Хамилтън заяви пред Асошиейтед прес, че не поставя импийчмънта сред основните си приоритети и предпочита установяването на ограничения и контрол върху изпълнителната власт. Сенаторът Бърни Сандърс също предупреди, че демократите не могат да посветят цялото си време на разследвания срещу Тръмп.

Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис заяви, че партията ще обсъди възможните действия след завръщането на законодателите във Вашингтон. Политическото противопоставяне между Белия дом и новото демократическо мнозинство се очаква да се засили през следващата година, когато Конгресът ще разполага с повече инструменти за контрол върху президентската администрация.

Източници: cbsnews.com, apnews.com