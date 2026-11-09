Зеленски: Съгласувахме позициите си с ЕС за Абу Даби

Володимир Зеленски заяви, че е съгласувал позициите си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби. Срещата е насрочена за 10 и 11 ноември, а домакин ще бъдат Съединените щати.
Разговорът между Зеленски и фон дер Лайен е бил посветен на дипломатическите усилия за постигане на мир. Според канцеларията на украинския президент двамата са обсъдили и резултатите от проведените в Брюксел срещи, свързани с европейските гаранции за сигурност и плана за следвоенното възстановяване на Украйна.„Украйна прави всичко, за да гарантира, че тристранният формат ще даде резултат“, заяви Зеленски.
Украинският президент настоява европейските държави да участват в разговорите по въпросите на сигурността на континента и бъдещото възстановяване на страната. На 5 ноември той обсъди подготовката за срещата и с председателя на Европейския съвет Антониу Коща, като подчерта, че гаранциите за сигурност и икономическото възстановяване не могат да бъдат договаряни без европейско участие.
ЕС изпраща общ екип в Абу Даби
„ЕС ще присъства заедно с партньорите ни“, заяви Урсула фон дер Лайен след разговора си със Зеленски, цитирана от Евронюз. По думите ѝ свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъде възстановена и запазена, а тя е потвърдила подкрепата си за призива на украинския президент за прекратяване на огъня, което да обхване хранителната и енергийната инфраструктура.
Европейският съюз ще бъде представен от общ екип на Европейската комисия и Европейския съвет. В него ще участват Бьорн Зайберт, началник на кабинета на фон дер Лайен, и Анна-Мария Бура, главен съветник по външната политика на Антониу Коща. Франция, Германия и Великобритания ще изпратят съветници по националната сигурност, а НАТО ще бъде представена от началника на кабинета на генералния секретар Джефри ван Лювен.
Все още няма потвърждение дали европейските представители ще разговарят пряко с руската делегация. Възможността остава на масата, но конкретният формат ще зависи от развитието на срещата. Руската делегация ще бъде оглавена от Владимир Медински, украинската – от Рустем Умеров, а САЩ ще бъдат представени от специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.
Източници: euronews.com, apnews.com, pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Господин зеленски все пак има
На фронтовата линия а не едноседмична почивка в топла Испания.
Коментиран от #7
15:47 09.11.2026
2 А КАЯ И УРСУЛА
15:48 09.11.2026
3 Чичо Дончо
15:48 09.11.2026
4 хахаха
15:49 09.11.2026
5 Пич
Айде, Зелю се е надрогирал, ама Урсула от старост ли е изкуфела?!
Коментиран от #11
15:51 09.11.2026
6 Гост
15:51 09.11.2026
7 Той е начело
До коментар #1 от "Господин зеленски все пак има":на момичетата пръснати по Европа, затова обикаля постоянно..
15:52 09.11.2026
8 Гост
Коментиран от #20, #22
15:54 09.11.2026
9 Факт
Коментиран от #18
15:54 09.11.2026
10 Макс
Коментиран от #13, #15
15:55 09.11.2026
11 Супер
До коментар #5 от "Пич":точен коментар.
15:55 09.11.2026
12 ЛУД УМОРА НЯМА
Коментиран от #24
15:56 09.11.2026
13 горски
До коментар #10 от "Макс":То и Русия е част от Европа/и то голяма част/......Европа вече не е Римската империя,а клоака...
Коментиран от #16
15:58 09.11.2026
14 ПОЗИЦИЯТА ВИ Е
15:59 09.11.2026
15 Атина Палада
До коментар #10 от "Макс":Други решават съдбата на цяла Европа,ти за Украйна говориш ха ха ха .
16:00 09.11.2026
16 Макс
До коментар #13 от "горски":Така е , но не се европеизира . Русия на Путин не може да бъде част от Европа .
Коментиран от #19
16:18 09.11.2026
17 центавос
16:20 09.11.2026
18 центавос
До коментар #9 от "Факт":и русия е част от европа,факт
16:22 09.11.2026
19 Атина Палада
До коментар #16 от "Макс":Така е! Русия не може да бъде гето като останалата Европа.. Русия остана последният бастион на европейската цивилизация. Всичко останало в Европа е гето .
16:22 09.11.2026
20 Макс
До коментар #8 от "Гост":Ако ЕС не участвува на тези срещи , то няма да има сделка . Много сте ми странни вие , които предпочитате друг да решава съдбата ви . САЩ, Русия , Корея , а защо не и Китай ? Всъщото време се правите на патриоти и родолюбци . Ако не сте европейци , какви сте тогава ?
16:27 09.11.2026
21 гост
Коментиран от #23
16:34 09.11.2026
22 гост
До коментар #8 от "Гост":Трябва да включат и видни наши укро-урсо-либерали като Асеня, Мирчев, Киро, гнома и други заслужили с крясъци и тръшкане по паважа.
16:37 09.11.2026
23 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #21 от "гост":Зеленски си бомби Путин и не му дреме кво искат руснаците.
16:43 09.11.2026
24 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #12 от "ЛУД УМОРА НЯМА":Не е важно кво искат дъртаците на Русия и САЩ
Важно е че Путин го бомбят с оръжие на Тръмп.
16:52 09.11.2026
25 Оръжие на Тръмп
А се пишат за приятели
17:09 09.11.2026
26 Перо
17:11 09.11.2026