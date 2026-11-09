Зеленски: Съгласувахме позициите си с ЕС за Абу Даби

Володимир Зеленски заяви, че е съгласувал позициите си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби. Срещата е насрочена за 10 и 11 ноември, а домакин ще бъдат Съединените щати.

Разговорът между Зеленски и фон дер Лайен е бил посветен на дипломатическите усилия за постигане на мир. Според канцеларията на украинския президент двамата са обсъдили и резултатите от проведените в Брюксел срещи, свързани с европейските гаранции за сигурност и плана за следвоенното възстановяване на Украйна.

„Украйна прави всичко, за да гарантира, че тристранният формат ще даде резултат“, заяви Зеленски.

Украинският президент настоява европейските държави да участват в разговорите по въпросите на сигурността на континента и бъдещото възстановяване на страната. На 5 ноември той обсъди подготовката за срещата и с председателя на Европейския съвет Антониу Коща, като подчерта, че гаранциите за сигурност и икономическото възстановяване не могат да бъдат договаряни без европейско участие.

ЕС изпраща общ екип в Абу Даби

„ЕС ще присъства заедно с партньорите ни“, заяви Урсула фон дер Лайен след разговора си със Зеленски, цитирана от Евронюз. По думите ѝ свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъде възстановена и запазена, а тя е потвърдила подкрепата си за призива на украинския президент за прекратяване на огъня, което да обхване хранителната и енергийната инфраструктура.

Европейският съюз ще бъде представен от общ екип на Европейската комисия и Европейския съвет. В него ще участват Бьорн Зайберт, началник на кабинета на фон дер Лайен, и Анна-Мария Бура, главен съветник по външната политика на Антониу Коща. Франция, Германия и Великобритания ще изпратят съветници по националната сигурност, а НАТО ще бъде представена от началника на кабинета на генералния секретар Джефри ван Лювен.

Все още няма потвърждение дали европейските представители ще разговарят пряко с руската делегация. Възможността остава на масата, но конкретният формат ще зависи от развитието на срещата. Руската делегация ще бъде оглавена от Владимир Медински, украинската – от Рустем Умеров, а САЩ ще бъдат представени от специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Източници: euronews.com, apnews.com, pravda.com.ua