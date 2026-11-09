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Зеленски: Съгласувахме позициите си с ЕС за Абу Даби
  Тема: Украйна

Зеленски: Съгласувахме позициите си с ЕС за Абу Даби

9 Ноември, 2026 15:44 1 106 26

  • володимир зеленски-
  • урсула фон дер лайен-
  • преговори в абу даби-
  • украйна-
  • европейски съюз

Украинският президент и Урсула фон дер Лайен са обсъдили преговорите на 10 и 11 ноември. ЕС ще изпрати общ екип на срещата

Зеленски: Съгласувахме позициите си с ЕС за Абу Даби - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски заяви, че е съгласувал позициите си с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби. Срещата е насрочена за 10 и 11 ноември, а домакин ще бъдат Съединените щати.

Разговорът между Зеленски и фон дер Лайен е бил посветен на дипломатическите усилия за постигане на мир. Според канцеларията на украинския президент двамата са обсъдили и резултатите от проведените в Брюксел срещи, свързани с европейските гаранции за сигурност и плана за следвоенното възстановяване на Украйна.

„Украйна прави всичко, за да гарантира, че тристранният формат ще даде резултат“, заяви Зеленски.

Украинският президент настоява европейските държави да участват в разговорите по въпросите на сигурността на континента и бъдещото възстановяване на страната. На 5 ноември той обсъди подготовката за срещата и с председателя на Европейския съвет Антониу Коща, като подчерта, че гаранциите за сигурност и икономическото възстановяване не могат да бъдат договаряни без европейско участие.

ЕС изпраща общ екип в Абу Даби

„ЕС ще присъства заедно с партньорите ни“, заяви Урсула фон дер Лайен след разговора си със Зеленски, цитирана от Евронюз. По думите ѝ свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъде възстановена и запазена, а тя е потвърдила подкрепата си за призива на украинския президент за прекратяване на огъня, което да обхване хранителната и енергийната инфраструктура.

Европейският съюз ще бъде представен от общ екип на Европейската комисия и Европейския съвет. В него ще участват Бьорн Зайберт, началник на кабинета на фон дер Лайен, и Анна-Мария Бура, главен съветник по външната политика на Антониу Коща. Франция, Германия и Великобритания ще изпратят съветници по националната сигурност, а НАТО ще бъде представена от началника на кабинета на генералния секретар Джефри ван Лювен.

Все още няма потвърждение дали европейските представители ще разговарят пряко с руската делегация. Възможността остава на масата, но конкретният формат ще зависи от развитието на срещата. Руската делегация ще бъде оглавена от Владимир Медински, украинската – от Рустем Умеров, а САЩ ще бъдат представени от специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Източници: euronews.com, apnews.com, pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Господин зеленски все пак има

    29 2 Отговор
    ли намерение да се прибере в Украйна и като върховен главнокомандващ да заеме поста си на чело на момчетата изпратени окопите.
    На фронтовата линия а не едноседмична почивка в топла Испания.

    Коментиран от #7

    15:47 09.11.2026

  • 2 А КАЯ И УРСУЛА

    31 1 Отговор
    Гледат тъпо.

    15:48 09.11.2026

  • 3 Чичо Дончо

    29 3 Отговор
    Тия ще седят да чакат в коридора

    15:48 09.11.2026

  • 4 хахаха

    28 3 Отговор
    Да изпращат, фоаето е голямо ,а има и ресторант.

    15:49 09.11.2026

  • 5 Пич

    28 2 Отговор
    Аа....... тези верно си мислят, че някой ще ги пита нещо?!
    Айде, Зелю се е надрогирал, ама Урсула от старост ли е изкуфела?!

    Коментиран от #11

    15:51 09.11.2026

  • 6 Гост

    24 3 Отговор
    Аман от нагли наркомани - просяци! Този защо не се прибира в Украйна при хората, които му се "радват" а се скита "немил, немит и недраг" и Европата, пък кой каквото пусне защото Олена иска? И една мисъл на Карл Попър: "НИКОЙ НЕ БИВА ДА ЖИВЕЕ САМО ОТ МИЛОСЪРДИЕТО НА ДРУГИТЕ!"

    15:51 09.11.2026

  • 7 Той е начело

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Господин зеленски все пак има":

    на момичетата пръснати по Европа, затова обикаля постоянно..

    15:52 09.11.2026

  • 8 Гост

    26 2 Отговор
    Сто пъти им казаха, че не са поканени на срещата, те вече и представители си определиха, които да участват, въпреки че не са поканени. В крайна сметка, най накрая може да останат само европейците и Зеленски, САЩ и Русия въобще да се откажат. Явно това е скритата цел на урсулите, да провалят преговорите.

    Коментиран от #20, #22

    15:54 09.11.2026

  • 9 Факт

    23 2 Отговор
    Украйна ще има ли излаз на море?

    Коментиран от #18

    15:54 09.11.2026

  • 10 Макс

    3 31 Отговор
    Така и трябва . Украйна е част от Европа и не може други да решават без участието на ЕС и Украйна .

    Коментиран от #13, #15

    15:55 09.11.2026

  • 11 Супер

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    точен коментар.

    15:55 09.11.2026

  • 12 ЛУД УМОРА НЯМА

    24 1 Отговор
    Европейските будали им казаха и Руснаците и американците , че не ги искат на срещата и те отново се натискат да отиват за да уреждат мира т.е. разбирайте да развалят преговорите и да продължи войната !!!!!

    Коментиран от #24

    15:56 09.11.2026

  • 13 горски

    17 2 Отговор

    До коментар #10 от "Макс":

    То и Русия е част от Европа/и то голяма част/......Европа вече не е Римската империя,а клоака...

    Коментиран от #16

    15:58 09.11.2026

  • 14 ПОЗИЦИЯТА ВИ Е

    9 1 Отговор
    ДО ИДВАНЕТО НА мирА всички кражби далавери да се покрият.

    15:59 09.11.2026

  • 15 Атина Палада

    16 3 Отговор

    До коментар #10 от "Макс":

    Други решават съдбата на цяла Европа,ти за Украйна говориш ха ха ха .

    16:00 09.11.2026

  • 16 Макс

    1 13 Отговор

    До коментар #13 от "горски":

    Така е , но не се европеизира . Русия на Путин не може да бъде част от Европа .

    Коментиран от #19

    16:18 09.11.2026

  • 17 центавос

    7 0 Отговор
    направо може да не ходите в абу даби,излишно разкарване,нема кой да ви се върже наркос,пак ще се правите на велики с длъжниците

    16:20 09.11.2026

  • 18 центавос

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    и русия е част от европа,факт

    16:22 09.11.2026

  • 19 Атина Палада

    10 0 Отговор

    До коментар #16 от "Макс":

    Така е! Русия не може да бъде гето като останалата Европа.. Русия остана последният бастион на европейската цивилизация. Всичко останало в Европа е гето .

    16:22 09.11.2026

  • 20 Макс

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Ако ЕС не участвува на тези срещи , то няма да има сделка . Много сте ми странни вие , които предпочитате друг да решава съдбата ви . САЩ, Русия , Корея , а защо не и Китай ? Всъщото време се правите на патриоти и родолюбци . Ако не сте европейци , какви сте тогава ?

    16:27 09.11.2026

  • 21 гост

    7 0 Отговор
    Мир няма да има без капитулация и отстъпване на каквото поискат руснаците. Зелето ще го искат за да го съдят в русия за престъпления както и много от националистите в правителството му. Зелето няма да ще, урсулите също не ги устройва, значи няма мир. Мир с руснаците не означава безплатни суровини и горива за ЕС. Кауза пердута.

    Коментиран от #23

    16:34 09.11.2026

  • 22 гост

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Трябва да включат и видни наши укро-урсо-либерали като Асеня, Мирчев, Киро, гнома и други заслужили с крясъци и тръшкане по паважа.

    16:37 09.11.2026

  • 23 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 5 Отговор

    До коментар #21 от "гост":

    Зеленски си бомби Путин и не му дреме кво искат руснаците.

    16:43 09.11.2026

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "ЛУД УМОРА НЯМА":

    Не е важно кво искат дъртаците на Русия и САЩ
    Важно е че Путин го бомбят с оръжие на Тръмп.

    16:52 09.11.2026

  • 25 Оръжие на Тръмп

    0 0 Отговор
    Бомби Путин
    А се пишат за приятели

    17:09 09.11.2026

  • 26 Перо

    1 0 Отговор
    Всички знаят, че “съгласуваната” позиция е отказ от споразумение! Ясно е, че този конфликт има само военно решение! Просто корупция на ционисткия режим! Разбра се невъзможността за мирно решение на конфликта, по трудния начин!

    17:11 09.11.2026

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