Екзекуцията на 70-годишния Рейналдо Денес в Тексас продължи 63 минути, след като служителите в затвора в Хънтсвил не успяха веднага да поставят двете венозни линии, необходими за вливането на смъртоносната доза пентобарбитал. Денес е обявен за мъртъв в 19:08 часа, съобщи Асошиейтед прес.

Първоначалните опити са били направени в ръцете и ръцете, но неуспешно. Впоследствие екипът е поставил едната линия в лявото ходило, а другата – от лявата страна на врата. Аманда Ернандес, говорителка на Департамента по наказателно правосъдие на Тексас, не е посочила колко опита са били направени.

Леталната инжекция е започнала около 18:52 часа, след като Денес е произнесъл последните си думи. Почти веднага той е започнал да говори за болка.

„Болката! Хайде! Хайде!“

Той е повтарял „Пусни ме, отче“, а по-късно е извикал, че десният му крак го боли. Денес е описал усещането като крамп и е казал: „Не мисля, че това е нормално. Не ме оставяй да страдам така.“ Наблюдавалите процедурата са чули и стенания, преди дишането му постепенно да отслабне.

Противоречиви оценки за процедурата

Християнският духовен съветник Джеф Худ, който е бил в залата, е определил екзекуцията като „безспорно провалена“. По думите му Денес не е загубил съзнание достатъчно бързо и е продължил да показва признаци на силен дискомфорт.

Тексаските власти отхвърлиха тази оценка. „Смятаме, че всички наши процеси и процедури бяха спазени и че процедурата беше извършена по план“, е заявила Ернандес. Тя е посочила, че оплакванията от болка са започнали още преди вливането на лекарството, а Денес е говорил и за болка в десния крак, където не е имало венозна линия.

Пред „Хюстън кроникъл“ прокурорът на окръг Харис Шон Тиър, който е присъствал на екзекуцията, е заявил, че не може да каже дали Денес действително е изпитвал болка. „Знам, че имаше твърдения за болка още преди да бъдат приложени лекарствата, но не знам дали това е вярно“, е казал Тиър.

Делото за убийството на търговеца на диаманти

Денес е осъден за убийството на търговеца на диаманти Янош Сюч в Хюстън на 24 януари 1996 г. При грабежа от офиса му са изчезнали диаманти за около 3,6 милиона долара и 200 000 долара в брой. Охранител, който е бил прострелян, но е оцелял, е идентифицирал Денес като нападателя.

Съдебно жури в окръг Харис го е признало за виновен в убийство, извършено при грабеж, и през 1997 г. го е осъдило на смърт. Последните му жалби са били отхвърлени от Наказателния апелативен съд на Тексас и от Върховния съд на САЩ.

Защитата му е оспорвала и използването на пентобарбитала, включително заради твърдения, че препаратът може да е изтекъл или да е произведен в ненадеждни условия. Съдилищата не са спрели изпълнението.

Денес е деветият и последен човек, екзекутиран в Тексас през 2026 г. Това е най-високият годишен брой екзекуции в щата от началото на десетилетието.

Източници: apnews.com, texastribune.org, houstonchronicle.com