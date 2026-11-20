Лидерът на израелската опозиция Гади Айзенкот заяви, че е отворен към съставянето на правителство на малцинството с подкрепата на арабските партии в Кнесета. Той уточни, че първо ще се опита да договори „широко правителство“ с еврейски партии, но не изключва вариант арабските формации да подкрепят кабинета, без да участват в коалицията.

Айзенкот, който оглавява центристката партия „Яшар“, получи мандат за съставяне на правителство след парламентарни избори, които не излъчиха ясен победител. В публикация в социалната мрежа „Екс“ той посочи, че сътрудничеството с арабските партии може да бъде разгледано, ако не бъде постигнато споразумение за по-широка коалиция.

„Ще направя всичко възможно да съставя широко правителство“, заяви Айзенкот, като добави, че възможностите включват партньорство с ултраортодоксалните партии или с консервативната партия „Ликуд“ на премиера Бенямин Нетаняху.

Нетаняху няма да остане премиер

Бившият началник на Генералния щаб изключи възможността Нетаняху да запази премиерския пост при подобно коалиционно споразумение. По думите му това важи и за вариант с ротация на премиерския пост.

Позицията му поставя допълнителна пречка пред евентуално споразумение с „Ликуд“. Същевременно ултраортодоксалните партии са против искането на Айзенкот военната служба да бъде разширена и към представителите на тяхната общност.

Айзенкот разкритикува и „агресивната кампания за делегитимиране“, която според него Нетаняху води срещу арабското население в Израел. Нетаняху от своя страна е определял арабските партии като „поддръжници на тероризма“ и заплаха за националната сигурност на страната.

Мандатът изтича на 6 декември

Правителство на малцинството би разполагало с по-малко от 61 места в 120-местния Кнесет. При този сценарий арабските партии няма да бъдат част от кабинета, но ще трябва да го подкрепят при ключови гласувания или да не гласуват срещу него.

Айзенкот разполага с краен срок до 6 декември, за да постигне споразумение. Възможно е мандатът му да бъде удължен с още 14 дни. Ако не успее, той рискува да върне мандата, което би задълбочило политическата несигурност след изборите.

Според „Таймс ъф Израел“ чувствителността на въпроса личи и от факта, че в последната си публикация Айзенкот е избегнал директното използване на думата „арабски“. Част от опозицията също има резерви към зависимостта от арабските партии, което може да затрудни съставянето и оцеляването на подобен кабинет.

Източници: bta.bg, timesofisrael.com