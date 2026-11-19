Доналд Тръмп смекчи очакванията за предстоящите си разговори с китайския президент Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин в Шънджън. Американският президент представи срещите като възможност за начало на по-дълъг процес, но не обеща конкретни пробиви по ядрените оръжия, войната в Украйна или конфликта в Иран.

„Те и двамата харесват Тръмп. Какво ще стане след мен, не мога да ви кажа“, заяви Тръмп в интервю за Fox News, цитирано от Асошиейтед прес. Той добави, че намаляването на ядрените арсенали е „много трудно“ за постигане.

Планирани са отделни разговори на Тръмп със Си и Путин, последвани от първата тристранна среща между лидерите на САЩ, Китай и Русия. По данни на Асошиейтед прес разговорите трябва да се проведат на 19 ноември след пленарното заседание на лидерите от АПЕК. Дневният ред все още не е окончателно уточнен, но се очаква да включва ядрените арсенали, Украйна, Иран и отношенията между трите държави.

Темата около Nvidia е била спомената само мимоходом

Тръмп заяви, че ситуацията около Дженсън Хуанг е била повдигната само мимоходом в разговора му със Си. Хуанг, съосновател на Nvidia и неин дългогодишен главен изпълнителен директор, подаде оставка на фона на твърдения за отношения с жена, свързвана с предполагаемо предаване на информация към Китай. Пекин отхвърли тези твърдения.

Случаят се развива на фона на спора между Вашингтон и Пекин за достъпа на китайски компании до американски чипове за изкуствен интелект. Американската администрация засега избягва нова ескалация по темата преди срещите в Шънджън.

Си призова за отворена търговия

В реч пред представители на бизнеса Си Дзинпин призова азиатско-тихоокеанските икономики да подкрепят свободната и отворена търговия, инвестициите и сътрудничеството в цифровата икономика. „Историята показва, че отвореността носи напредък, а изолацията неизбежно води до изоставане“, заяви китайският президент.

Си каза още, че Китай ще намалява митата, ще разширява достъпа до пазара си и ще работи за по-стабилни международни вериги на доставки. Посланието му прозвуча на фона на американската политика за ограничаване на достъпа на Китай до водещи технологии и по-голяма защита на вътрешния пазар.

Тримата лидери застанаха заедно пред камерите

Преди приветствената вечеря на АПЕК Тръмп, Си и Путин се присъединиха към общата снимка на лидерите в Шънджън. Тримата си размениха поздрави, като Тръмп и Путин се ръкуваха в присъствието на Си.

Снимката даде визуален знак за необичайната дипломатическа среща, но не означава постигнато споразумение. Анализатори, цитирани от Асошиейтед прес, предупредиха, че една среща едва ли ще доведе до значителен пробив по ядрените въпроси или конфликтите.

Източници: apnews.com, channelnewsasia.com