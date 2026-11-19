ГЕРБ-СДС ще предложи ограничен брой промени в бюджета за 2027 г. между първо и второ четене. Това заяви депутатът Красимир Вълчев от кулоарите на парламента.

По думите му предложенията ще бъдат свързани с основните критики на парламентарната група към финансовата рамка. Вълчев подчерта, че управляващите носят основната отговорност за бюджета, но изрази съмнение, че предложенията на ГЕРБ-СДС ще бъдат приети.

Критики към инфлацията и дълга

„От нашата политическа група ще предложим промени. Те няма да бъдат толкова много. Ще бъдат ограничен брой, свързани с основните ни критики за бюджета. Каквото и да предложим, то ще бъде отхвърлено“, заяви Вълчев.

Според депутата основният проблем на бюджета за 2027 г. е продължаващата инфлация, съчетана с политика на теглене на заеми и вливане на средства в икономиката. Той посочи, че ръстът на брутния вътрешен продукт се дължи на инфлацията и потреблението, но по думите му това не води до подобряване на положението на хората.

Вълчев заяви, че доходите в бюджетния сектор ще нараснат с процент, по-нисък от инфлацията. Като особено проблемно той определи намаляването на капиталовите разходи, инвестициите и средствата за образование.

Предупреждение за училищата и детските градини

„Имаме най-лошото съчетание – дълг, инфлация, намаляване на доходите. Нито е ляв, нито е десен този бюджет, нито е антиинфлационен, нито е антикризисен, нито стимулира развитие“, каза депутатът.

Вълчев обърна внимание и на средствата за училищата и детските градини. По думите му те ще получат същото финансиране, но ще трябва да покриват по-високи разходи, включително за храна, без да разполагат с допълнителен източник на средства.

Депутатът определи инфлацията като „най-удобният данък“ и заяви, че проектобюджетът не предлага нито антикризисни мерки, нито стимули за развитие. След приемането му на първо четене ГЕРБ-СДС ще може да внесе своите предложения преди второто гласуване.