Сега имаме коментар, свързан с открита хакерска намеса, атака, пробив, както и да го кажем, който, доколкото разбираме от публичната информация, се е случвал от 2021 година. Това лично мен по някакъв начин ме засяга, защото съм бил народен представител в три Народни събрания през този период. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и в предаването „Разговор“ Настимир Ананиев, бивш лидер на партия „Волт“.

„Това, което лично мен ме притеснява, е периодът, за който се говори. Притеснява ме и фактът, че през този период министър на електронното управление беше и Божидар Божанов. Аз го уважавам и смятам, че е много добър експерт във всички неща, свързани с киберсигурността. Затова се изненадвам. В момента единствената информация, която трябва да бъде допълнена, е какво точно се е случило. Защото е доста притеснително каква информация е изтекла. Става ли въпрос за кореспонденция между институции, която не е била защитена и която всеки начинаещ хакер би пожелал да хакне, или говорим за класифицирана информация от различни нива? Била ли е по някакъв начин застрашена националната ни сигурност предвид информацията, която е изтекла?“, попита Ананиев.

„Възможно ли е да става въпрос за икономически интереси – икономическа информация за подбор и избор на фирми, които ще спечелят обществени поръчки? В случая спекулирам, но въпросът е каква е информацията. Не знаем какво точно е изтекло, от кои министерства и от кои институции. Самият обем на информацията изглежда немалък, но зависи какво е било свалено. Защото може да се окаже, че става въпрос за три файла“, коментира той.

„Казвам ви това, защото днес беше пусната една от най-очакваните електронни игри в целия свят – GTA 6. Информацията за тази игра е повече, отколкото са свалили хакерите за тези пет години. Да, като обем може да е много, но реално не знаем какво съдържа. Просто трябва да има повече яснота. Трябва да се каже: става въпрос за международна хакерска намеса. Международните хакери работят, изкарват пари. Опитват се да влязат в компютъра, блокират го и казват: „Дайте 5 биткойна, за да го отключим“. Или се опитват да се доберат до информация, която могат да осребрят и която би имала икономическа стойност за тях“, заяви лидерът на „Волт“.

„Трябва да се излезе и просто да се каже какво са търсили хакерите. Дали са търсили информация за нашето оръжие? Ние произвеждаме оръжие. Ако са сваляли информация, свързана с Министерството на отбраната, това вече означава нещо друго – разузнаване и контраразузнаване на различни държави, които по някакъв начин са се опитвали да се доберат до нея. Знаете, че част от оръжията, които се произвеждат в България, отиват в Украйна. В зависимост от информацията, която са събрали хакерите, можем да се ориентираме какво се е случило. Цялата тази ситуация повдига много притеснителни въпроси. Какво се е случило? Защо не е било засечено досега и защо го засичат едва сега?“, добави още Настимир Ананиев.



Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.

