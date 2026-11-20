Украинските атомни електроцентрали са намалили принудително мощността на генерацията след масираната руска атака през нощта и сутринта на 20 ноември. Под удар са попаднали електроцентрали и подстанции от мрежите за пренос и разпределение на електроенергия.

„Връщането към нормалната схема на работа ще става постепенно след възстановяването на повредените мрежи“, заяви първият заместник-министър на енергетиката на Украйна Артем Некрасов.

Аварийни прекъсвания в седем района

Част от потребителите в Киев и във Виницка, Днепропетровска, Донецка, Запорожка, Кировоградска, Одеска, Харковска, Херсонска, Черкаска и Черниговска област са останали без електрозахранване. Масови прекъсвания са регистрирани и в западните райони на страната.

За стабилизиране на електроенергийната система аварийни прекъсвания са въведени в Киев и във Лвовска, Закарпатска, Днепропетровска, Полтавска, Харковска и Ивано-Франковска област. В повечето региони продължават да действат почасови графици, а за промишлените потребители са въведени ограничения на мощността.

Очакваните графици ще бъдат възстановени след стабилизиране на системата. От енергийното министерство предупреждават, че при нови атаки режимът на електроснабдяване може да се променя бързо.

Ремонтите са затруднени от нови удари

Ремонтни екипи са започнали възстановителни работи по повредените обекти там, където условията за сигурност позволяват. Повторните атаки срещу енергийната инфраструктура и продължителните въздушни тревоги обаче забавят достъпа до повредените съоръжения и ремонта им.

При удар в Харковска област са ранени двама енергетици. Те са настанени в болница.

Стотици въздушни цели

Според украинските военновъздушни сили руските сили са използвали около 100 ракети, включително балистични ракети „Искандер-М“ и С-400, противокорабни ракети „Циркон“, както и 84 крилати ракети Х-101, „Калибър“ и „Искандер-К“. Изстреляни са и 404 дрона.

Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 462 цели - три балистични ракети, 79 крилати ракети и 380 дрона. Попадения са регистрирани на 23 места, а падане на отломки - на още 10 места.

Източници: focus.ua, ru.interfax.com.ua, hromadske.ua