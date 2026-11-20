Дронове са нанесли удар по завода „Дорогобуж“ в Смоленска област през нощта. За това съобщи украинската медия Astra, която е извършила OSINT анализ на публикувани видеокадри. Според анализа взривът е станал на територията на предприятието, определяно като едно от най-големите промишлени предприятия в региона.

ПАО „Дорогобуж“ е сред водещите руски производители на минерални торове. По данни, цитирани в публикацията, заводът осигурява около 11% от производството на амониева селитра в Русия. Astra отбелязва, че продукцията има двойно промишлено предназначение, включително производство на промишлени взривни вещества. „Продукцията на предприятието има двойно промишлено предназначение“, се посочва в оценката, цитирана от медията.

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Поредна атака срещу предприятието

Заводът „Дорогобуж“ вече е бил атакуван на 25 февруари 2026 г., а преди това и през декември 2025 г. В публикацията не се посочват данни за жертви, размера на щетите или евентуално спиране на производството след последния удар. Няма и цитирано официално съобщение на руските власти за последиците от атаката.

Ударът е част от серията атаки срещу руски промишлени обекти, за които Украйна съобщава през последните дни. На 17 ноември е бил поразен нефтопреработвателният комплекс „Газпром нефтехим Салават“ в Башкортостан, разположен на около 1500 километра от украинската граница. Ден по-рано са били атакувани нефтобазата „Азовская“ край Азов и дружеството „Флеш Енерджи“, посочва УНИАН.

Източници: unian.net