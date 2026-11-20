Нормалното отопление на жилището за много хора се е превърнало в лукс. По данни на Статистическата службана Германия през миналата 2025 година близо 4,7 милиона души са живели в домакинства, които поради липса на средства не са били в състояние да отопляват жилището или къщата си нормално. Това са 5,7% от цялото население на страната. В сравнение с 2024 година делът е спаднал малко - тогава е бил от 6,3%, пише АРД.

По този показател Германия е малко под средното ниво за ЕС. Общо 8,8% от хората в ЕС са заявили през 2025 г., че нямат достатъчно финансови средства, за да поддържат нормална топлина в жилището си. Година по-рано те са били 9,2%.

Енергийна бедност и в България

Най-висок е делът на хората, които не се отопляват нормално в Гърция – 18,1%, следвана от Литва с 16,7%. Трета в тази класация е България, където 16,1% е делът на хората, които по данни на Евростат не са могли адекватно да отопляват дома си през 2025 година.

Според агенцията хората в България, които не са могли да поддържат домовете си достатъчно топли през миналата година, са намалели като процент от населението до най-ниското ниво, откакто има налични данни за страната, а това е 2005 г. Тогава 69,5% от българите не са могли да отопляват достатъчно добре домовете си.

Цените на енергията и поскъпването

Най-нисък е делът на енергийната бедност във Финландия – 2,6%, следвана от Естония – 3,1% и Полша с 3,2%. Цените за отопление в средносрочен план са нараснали значително, отбелязва АРД. През периода от 2020 до 2025 година те са се повишили с 46,9% - двойно по-силно от потребителските цени като цяло, които през въпросния период време са отбелязали плюс от 21,9%.

През настоящия отоплителен сезон енергията за отопление поскъпна отново: през октомври 2026 потребителите в Германия са плащали за отопление с 2,2% повече, отколкото преди година. А потребителските цени в същия период са се увеличили с 2,8 на сто.

Газът остава най-важният енергоносител

В жилищните сгради в Германия газът остава най-важният енергиен източник: според резултатите от преброяването от 2022 г. 53,9 процента от съществуващите жилищни сгради се отопляват предимно с газ, а 24,7 процента – с мазут.

В Германия намаляват данъка върху електроенергията

Германското правителство взе решение за намаляване цените на електроенергията. От 1 януари 2027 г. данъкът върху електроенергията за домакинствата и предприятията ще бъде намален до европейското минимално ниво за срок от една година. По този начин данъкът ще спадне от сегашните 2,05 на 0,1 цента на киловатчас. Федералният канцлер Мерц обясни, че освен семействата от това ще се възползват преди всичко малките предприятия, като фризьорски салони или супермаркети, които досега не са били обхванати от облекченията.