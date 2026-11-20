Въздушното пространство на Полша е било нарушено от обекти от Русия, един от които вероятно е руска крилата ракета Х-101, съобщи полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш. По думите му Варшава ще поиска от НАТО допълнителна подкрепа по източния фланг.
„Ставаме свидетели на поредна провокация от страна на Руската федерация“, заяви Кошиняк-Камиш. Той посочи, че в Полша се провеждат учения на „Коалицията на желаещите“.
Проверки на няколко места
Полският вътрешен министър Марчин Кервински съобщи, че властите провеждат операции на три места. Екипи работят в Рудник над Санем и Молодич в Подкарпатското воеводство, както и в Нови Липовец в Любелското воеводство. Районът се намира в близост до границата с Украйна.
Премиерът Доналд Туск заяви, че на местата работят служители по сигурността и увери, че няма опасност „от въздуха“. В Министерството на отбраната е сформиран кризисен екип, а президентът Карол Навроцки получава информация в реално време за развитието на ситуацията. Данните за действията на полските власти бяха съобщени от официални представители и цитирани от Ройтерс.
Свързано с ударите срещу Украйна
Случаят е регистриран на фона на масирана руска въздушна атака срещу Украйна. Говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат заяви, че срещу страната са били изстреляни 80 крилати и до 20 балистични ракети, както и около 400 дрона.
Подобен случай имаше и през юли, когато полското въздушно пространство беше нарушено от ракета близо до село Тарнава Колония в Любелското воеводство. Новият инцидент се проверява от полските служби, като окончателното установяване на вида и произхода на всички обекти предстои.
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