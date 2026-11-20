Китай призова Япония да коригира позицията си по въпроса за Тайван, както и изявленията и действията си по темата. Призивът беше отправен ден след срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън.

„За японската страна неотложната задача е възможно най-скоро да коригира своите погрешни изказвания и действия по въпроса за Тайван“, заяви говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун на редовен брифинг. Той призова Токио и да възприеме „правилно отношение към историческите въпроси“.

Китайската позиция беше огласена след среща на международни лидери, белязана от разговори между президента на САЩ Доналд Тръмп, китайския президент Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин. Тримата проведоха тристранни разговори в кулоарите на форума на АТИС. Срещата беше представена като първата по рода си между лидерите на САЩ, Китай и Русия.

Разговор между Тръмп и Такаичи

Междувременно Тръмп е информирал подробно японския премиер Санае Такаичи за проведените разговори със Си Дзинпин и Путин. Телефонният разговор между двамата е продължил около 20 минути.

Според японското външно министерство Тръмп и Такаичи са потвърдили ангажимента си към американско-японския съюз и към визията за свободен и открит Индо-тихоокеански регион. По данни на японската агенция Джиджи прес двамата са обсъдили още регионалната сигурност и развитието на събитията в Украйна.

След разговора Такаичи заяви пред журналисти, че Япония ще продължи да работи със САЩ и с държави със сходни възгледи за поддържането на свободен и открит международен ред.

Поредица от срещи в региона

Тръмп и Такаичи участваха в срещи, свързани с Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), проведени в Манила, както и във форума на Четиристранния диалог за сигурност (КУАД). След това двамата присъстваха на срещата на върха на АТИС в Шънджън.

Китайският призив поставя въпроса за Тайван отново в центъра на отношенията между Пекин и Токио. От японска страна към момента беше потвърдено единствено, че страната ще запази тясната координация със САЩ и ще продължи сътрудничеството си с партньори, които споделят виждането за свободен и открит международен ред.

Източници: jen.jiji.com, apnews.com