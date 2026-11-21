Дания експулсира руския военен аташе, след като службите за сигурност обявиха, че са предотвратили опит за убийство на украинско-американски гражданин и са установили връзка с руското разузнаване. Решението задълбочи дипломатическия конфликт между Копенхаген и Москва.

Случаят е от 25 септември, когато полицията е спряла автомобил близо до концертна зала северно от Копенхаген. В него са намерени огнестрелни оръжия и ножове. Събитието в Шарлотенлунд е било отменено, а двама души са обвинени в опит за убийство и подпомагане на чужда разузнавателна служба.

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Датската служба за сигурност PET заяви, че нападението е било планирано и инициирано от руски разузнавателни служби, като за изпълнители са били използвани лица, свързани с датска престъпна групировка. Разследването трябва да установи какви конкретни действия са предприели обвиняемите и какво са знаели за предполагаемата операция. Вината им не е установена с влязла в сила присъда.

„Това е ясно послание: разкрихме ви“, заяви датският външен министър Ларс Льоке Расмусен. Той съобщи, че руският посланик е бил извикан във външното министерство и уведомен за решението военният аташе да напусне страната в срок от седем дни.

Расмусен каза още, че Дания работи за допълнително затягане на правилата за достъп на руски граждани до Европа и обсъжда спиране на всички несъществени визи. По думите му страната няма да прекъсне напълно комуникацията с Москва, тъй като дипломатическият диалог остава необходим.

Москва обеща ответни действия

Руското външно министерство реагира с предупреждение за ответни мерки. Говорителката Мария Захарова заяви, че „Москва ще отговори по подходящ начин“ на експулсирането на военния аташе. Руските власти не са поели отговорност за подготовката на нападението.

Датските служби определят случая като първия известен опит за руско организирано убийство на датска територия. Ръководителят на PET Расмус Киефер-Кристенсен заяви, че операцията показва готовност на руските служби да използват престъпни мрежи и публични събития за действия в Европа.

В същото време PET уточнява, че не оценява случая като обща заплаха за датските граждани или за хората, които живеят в страната. Следващият етап е наказателното производство срещу двамата обвиняеми, докато дипломатическата последица вече е в сила: руският военен аташе трябва да напусне Дания, а Москва подготвя своя отговор.

Източници: theguardian.com, srpskanational.com