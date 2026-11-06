Победата на демократите разтърси технологичния сектор: Nasdaq се срина с 5,5%

Технологичният индекс Nasdaq се понижи с 5,5% в четвъртък, отбелязвайки най-тежкия си дневен спад от април 2025 г. Разпродажбата беше предизвикана от опасения, че победата на Демократическата партия на междинните избори в САЩ може да доведе до по-строг контрол върху изкуствения интелект, особено при изграждането на центрове за данни.

Композитният Nasdaq вече е изгубил близо 12% спрямо рекордното си равнище от 6 октомври. Четвъртък беше вторият пореден ден на разпродажба на акции от сектора на изкуствения интелект, а от средата на октомври индексът е регистрирал пет понижения от над 500 пункта.

Индексът Nasdaq 100, който включва най-големите компании в по-широкия технологичен индекс, спадна с 6,4%. Пазарната капитализация на включените в него дружества се сви с 2,5 трилиона долара. Загубите засилиха въпросите дали натискът върху технологичните акции няма да затрудни финансирането и листването на компании, свързани с изкуствения интелект.

Центровете за данни се превърнаха в политически риск

Разпродажбите показват, че инвеститорите започват да отчитат и местната съпротива срещу изграждането на центрове за данни. Основните опасения са свързани с натоварването на електропреносната мрежа и водоснабдяването, посочва Ройтерс. Потенциалното забавяне на нови проекти може да засегне компании, чийто растеж зависи от бързото разширяване на изчислителната инфраструктура.

Тексас е сред водещите региони в света за изграждане на центрове за данни заради наличието на енергийни ресурси, сравнително евтината земя и подкрепата за бизнеса. След изборите обаче позицията на новоизбрания губернатор Джина Инохоса засили несигурността около бъдещите проекти.

„Ще имаме закони за защита на тексасците и трябва да спрем това, което правим с центровете за данни, докато имаме тези защити“, заяви Инохоса в интервю за Си Ен Ен.

Изказването ѝ е сигнал, че разширяването на центровете за данни може да бъде подложено на нови правила на щатско и местно равнище. Именно възможността за подобни ограничения е сред причините инвеститорите да преоценяват високите оценки на технологичните компании.