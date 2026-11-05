На 5 ноември 2006 г. Саддам Хюсеин е осъден на смърт чрез обесване за престъпления срещу човечеството. Върховният иракски наказателен трибунал в Багдад го признава за виновен за репресиите срещу жителите на шиитския град Дуджаил след опита за покушение срещу него през 1982 г.

Делото за Дуджаил

На 8 юли 1982 г. въоръжени лица стрелят по кортежа на Хюсеин, докато той преминава през Дуджаил, северно от Багдад. След нападението започват масови арести и репресии. Според обвинението 148 мъже и момчета от града са осъдени и екзекутирани, а други жители са подложени на затвор, изтезания и принудително разселване.

Процесът започва на 19 октомври 2005 г. и продължава повече от година. Хюсеин отхвърля обвиненията и оспорва правомощията на съда. Делото е белязано от смени на съдии, отстраняване на защитници и убийството на трима адвокати, свързани с подсъдимите.

Реакцията в съдебната зала

След прочитането на присъдата Хюсеин отказва първоначално да се изправи. След това извиква: „Да живее народът! Долу предателите!“ В същото дело на смърт са осъдени полубратът му Барзан Ибрахим ат Тикрити, бивш ръководител на иракското разузнаване, и Ауад Хамед ал Бандар, който е оглавявал Революционния съд.

Трима от останалите подсъдими получават по 15 години затвор, един е осъден на доживотен затвор, а един е оправдан. Присъдата на Хюсеин подлежи на автоматично обжалване, като иракското законодателство предвижда изпълнение на смъртното наказание в срок до 30 дни след потвърждаването му.

Спорът около процеса

Амнести Интернешънъл заявява, че процесът е бил дълбоко опорочен и несправедлив. Организацията посочва проблеми с независимостта на съда, защитата и начина, по който е проведено делото. Human Rights Watch също обръща внимание на процедурни нарушения, включително забавеното предоставяне на писмените мотиви към присъдата.

Присъдата е потвърдена от апелативния състав на 26 декември 2006 г. Четири дни по-късно, на 30 декември, Саддам Хюсеин е обесен в Багдад. Така делото за Дуджаил завършва с изпълнение на първата смъртна присъда срещу бившия иракски президент, докато срещу него все още текат отделни производства, включително за кампанията „Анфал“ срещу кюрдското население.

Източници: abcnews.com, theguardian.com, aljazeera.com