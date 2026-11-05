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5 ноември 2006 г. Саддам Хюсеин е осъден на смърт чрез обесване

5 ноември 2006 г. Саддам Хюсеин е осъден на смърт чрез обесване

5 Ноември, 2026 22:30 616 8

  • саддам хюсеин-
  • ирак-
  • дуджаил-
  • смъртна присъда-
  • престъпления срещу човечеството

Бившият иракски диктатор е признат за виновен за престъпления срещу човечеството заради убийствата в Дуджаил през 1982 г

5 ноември 2006 г. Саддам Хюсеин е осъден на смърт чрез обесване - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 5 ноември 2006 г. Саддам Хюсеин е осъден на смърт чрез обесване за престъпления срещу човечеството. Върховният иракски наказателен трибунал в Багдад го признава за виновен за репресиите срещу жителите на шиитския град Дуджаил след опита за покушение срещу него през 1982 г.

Делото за Дуджаил

На 8 юли 1982 г. въоръжени лица стрелят по кортежа на Хюсеин, докато той преминава през Дуджаил, северно от Багдад. След нападението започват масови арести и репресии. Според обвинението 148 мъже и момчета от града са осъдени и екзекутирани, а други жители са подложени на затвор, изтезания и принудително разселване.

Процесът започва на 19 октомври 2005 г. и продължава повече от година. Хюсеин отхвърля обвиненията и оспорва правомощията на съда. Делото е белязано от смени на съдии, отстраняване на защитници и убийството на трима адвокати, свързани с подсъдимите.

Реакцията в съдебната зала

След прочитането на присъдата Хюсеин отказва първоначално да се изправи. След това извиква: „Да живее народът! Долу предателите!“ В същото дело на смърт са осъдени полубратът му Барзан Ибрахим ат Тикрити, бивш ръководител на иракското разузнаване, и Ауад Хамед ал Бандар, който е оглавявал Революционния съд.

Трима от останалите подсъдими получават по 15 години затвор, един е осъден на доживотен затвор, а един е оправдан. Присъдата на Хюсеин подлежи на автоматично обжалване, като иракското законодателство предвижда изпълнение на смъртното наказание в срок до 30 дни след потвърждаването му.

Спорът около процеса

Амнести Интернешънъл заявява, че процесът е бил дълбоко опорочен и несправедлив. Организацията посочва проблеми с независимостта на съда, защитата и начина, по който е проведено делото. Human Rights Watch също обръща внимание на процедурни нарушения, включително забавеното предоставяне на писмените мотиви към присъдата.

Присъдата е потвърдена от апелативния състав на 26 декември 2006 г. Четири дни по-късно, на 30 декември, Саддам Хюсеин е обесен в Багдад. Така делото за Дуджаил завършва с изпълнение на първата смъртна присъда срещу бившия иракски президент, докато срещу него все още текат отделни производства, включително за кампанията „Анфал“ срещу кюрдското население.

Източници: abcnews.com, theguardian.com, aljazeera.com


Ирак
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 До Европа

    14 1 Отговор
    Кога този Трибунал ще осъди инТръмп!! Само училището с момичета в Иран което изравниха с земята ...е напълно достатъчно .Да му се повдигнат обвинения против човечеството?

    22:35 05.11.2026

  • 2 Това беше и края на Ирак

    14 2 Отговор
    Сеячите на демокрация по света разбиха още една подредена държава.

    22:35 05.11.2026

  • 3 Вещо лице

    3 12 Отговор
    Същото го чака и другаря Путун

    Коментиран от #4, #8

    22:37 05.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Генерал фон Клинкерхофен

    6 0 Отговор
    И взеха че цъфнаха и вързаха

    22:42 05.11.2026

  • 7 Няма да ги боли много

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Вече":

    той си е направил мястото вече.

    22:43 05.11.2026

  • 8 история бг

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Вещо лице":

    зеления чорап и перуката са следвщи, гълъба донев е приготвил последнта туба дизел в подземието на партийния дом

    22:48 05.11.2026

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