На 5 ноември 2006 г. Саддам Хюсеин е осъден на смърт чрез обесване за престъпления срещу човечеството. Върховният иракски наказателен трибунал в Багдад го признава за виновен за репресиите срещу жителите на шиитския град Дуджаил след опита за покушение срещу него през 1982 г.
Делото за Дуджаил
На 8 юли 1982 г. въоръжени лица стрелят по кортежа на Хюсеин, докато той преминава през Дуджаил, северно от Багдад. След нападението започват масови арести и репресии. Според обвинението 148 мъже и момчета от града са осъдени и екзекутирани, а други жители са подложени на затвор, изтезания и принудително разселване.
Процесът започва на 19 октомври 2005 г. и продължава повече от година. Хюсеин отхвърля обвиненията и оспорва правомощията на съда. Делото е белязано от смени на съдии, отстраняване на защитници и убийството на трима адвокати, свързани с подсъдимите.
Реакцията в съдебната зала
След прочитането на присъдата Хюсеин отказва първоначално да се изправи. След това извиква: „Да живее народът! Долу предателите!“ В същото дело на смърт са осъдени полубратът му Барзан Ибрахим ат Тикрити, бивш ръководител на иракското разузнаване, и Ауад Хамед ал Бандар, който е оглавявал Революционния съд.
Трима от останалите подсъдими получават по 15 години затвор, един е осъден на доживотен затвор, а един е оправдан. Присъдата на Хюсеин подлежи на автоматично обжалване, като иракското законодателство предвижда изпълнение на смъртното наказание в срок до 30 дни след потвърждаването му.
Спорът около процеса
Амнести Интернешънъл заявява, че процесът е бил дълбоко опорочен и несправедлив. Организацията посочва проблеми с независимостта на съда, защитата и начина, по който е проведено делото. Human Rights Watch също обръща внимание на процедурни нарушения, включително забавеното предоставяне на писмените мотиви към присъдата.
Присъдата е потвърдена от апелативния състав на 26 декември 2006 г. Четири дни по-късно, на 30 декември, Саддам Хюсеин е обесен в Багдад. Така делото за Дуджаил завършва с изпълнение на първата смъртна присъда срещу бившия иракски президент, докато срещу него все още текат отделни производства, включително за кампанията „Анфал“ срещу кюрдското население.
Източници: abcnews.com, theguardian.com, aljazeera.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 До Европа
22:35 05.11.2026
2 Това беше и края на Ирак
22:35 05.11.2026
3 Вещо лице
Коментиран от #4, #8
22:37 05.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Генерал фон Клинкерхофен
22:42 05.11.2026
7 Няма да ги боли много
До коментар #5 от "Вече":той си е направил мястото вече.
22:43 05.11.2026
8 история бг
До коментар #3 от "Вещо лице":зеления чорап и перуката са следвщи, гълъба донев е приготвил последнта туба дизел в подземието на партийния дом
22:48 05.11.2026