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Кой е Джеймс Таларико, обърнал Тексас към демократите

Кой е Джеймс Таларико, обърнал Тексас към демократите

4 Ноември, 2026 15:03 1 092 10

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  • междинни избори-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

37-годишният бивш учител победи съюзника на Доналд Тръмп Кен Пакстън и прекъсна повече от 30 години без демократична победа на щатско равнище

Кой е Джеймс Таларико, обърнал Тексас към демократите - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

На сцената в Остин Джеймс Таларико говори за Давид и Голиат. Само на 37 години демократът победи републиканеца Кен Пакстън в надпреварата за Сената на САЩ от Тексас и прекъсна повече от 30 години без демократична победа на щатско равнище.

„Тази вечер победихме Голиат“, заяви Таларико пред ликуващите си привърженици. Победната му реч беше изпълнена с библейски препратки и призиви за единство. В центъра на посланието му беше обещанието за „политика на любовта“ вместо политическо разделение.

Резултатът е един от най-значимите от междинните избори в САЩ. Той идва в щат, който е сред най-силните републикански бастиони в страната. Доналд Тръмп спечели Тексас с преднина от 14 процентни пункта през 2024 г., а демократите не бяха печелили избори на щатско равнище повече от три десетилетия.

Бивш учител с религиозна реторика

Таларико е бивш учител и член на парламента на Тексас от 2018 г. Кампанията му беше изградена около теми като икономическите неравенства, корупцията и високите разходи за живот. Той се представя като представител на ново поколение демократи и търсеше подкрепа сред независимите избиратели и разочарованите от Тръмп републиканци.

Политикът е презвитериански семинарист и поставя християнската си вяра в центъра на публичната си дейност. В същото време подкрепата му за правото на аборт и за правата на ЛГБТ+ общността предизвика критики от консервативни християни.

Победата му съвпадна с успеха на демократката Джина Инохоса в надпреварата за губернаторския пост. Когато американски медии обявиха резултатите, хиляди избиратели, събрали се в театър в Остин, отпразнуваха едновременното отхвърляне на републиканското господство в щата.

Срещу съюзник на Тръмп

Кен Пакстън, на 63 години, е главен прокурор на Тексас и близък съюзник на Доналд Тръмп. Републиканецът беше изправен пред процедура по импийчмънт в парламента на щата през 2023 г. заради обвинения в корупция и злоупотреба с власт, които той отрича. Разводът, поискан от съпругата му през 2025 г. по „библейски причини“, също го въвлече в политически и личен скандал.

Доналд Тръмп посети Тексас четири пъти от началото на октомври в опит да помогне на своя кандидат. Републиканските му поддръжници вложиха значителни средства в кампанията, а Илон Мъск е похарчил над 200 милиона долара за подкрепа на Пакстън.

„Току-що доказахме, че всички пари на света не могат да се мерят с тексасците“, заяви Таларико след победата. Досегашният републикански сенатор Джон Корнин, който не получи подкрепата на Тръмп на първичните избори, поздрави демократа и заяви, че е готов да му окаже съдействие в преходния период.

Източници: bta.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фитки цял ден

    6 6 Отговор
    следят какво се случва при господарите им. Демократите преди години им спряха парите по USAID. Сега ще видят какво ще им се случи. Трепери им под лъжичките

    15:07 04.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Фенки на Тръмп

    5 3 Отговор
    Егати грозотиите.

    15:13 04.11.2026

  • 4 Цвете

    5 5 Отговор
    ТАКА СЕ ДЕЙСТВА. ИСТИНАТА И МЛАДОСТТА ЩЕ ПОБЕДЯТ.💐👍💐

    15:13 04.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Много Известен Съветски Актьор

    9 11 Отговор
    Показателно е, че демократите победиха в традиционни републикански крепости, като Тексас. Явно хората са недоволни от резултатите на администрацията на Тръмп. Големи обещания, но реалността е по-различна. Освен това определено американците не споделят "заиграването" му с Путин. САЩ традиционно са били антируски настроени, а сега техният президент прави отстъпки на руският диктатор. Отделно и недовършената война с Иран.

    Коментиран от #9

    15:16 04.11.2026

  • 7 🦉🦉🦉🦉

    6 2 Отговор
    "Диктатурата в Тексас падна преди тази в Иран❗"

    15:26 04.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дзак

    2 0 Отговор
    Това не е познатата демокрация. Връщат се времената на реформацията.

    15:48 04.11.2026