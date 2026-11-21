Нова колона от около 300 мигранти, предимно от Централна Америка, е влязла в южно Мексико от Гватемала и се е присъединила към по-голяма група, насочила се на север. Мигрантите са преминали границата в петък и са продължили към района на Тапачула в щата Чиапас, съобщи Ройтерс.

Агенция Франс прес оценява броя на новопристигналите на около 250 души. Според информацията групата включва мъже, семейства и деца, които носят багажа си на гръб и се придвижват пеша с намерение да достигнат Съединените щати.

Колоната се разделя на няколко групи

Новите мигранти са се присъединили към колона от близо 1500 души, сформирала се през предходната седмица. По данни на Ройтерс по-голямата група вече се е разделила на най-малко две части, които се движат през южните общини Ариага и Тонала в Чиапас.

Новата колона е седмата мигрантска група, влязла в Чиапас през тази година, според източник, запознат със ситуацията. Не е съобщено дали всички участници ще продължат заедно на север или част от тях ще останат в южната част на Мексико.

Натискът върху Мексико се засилва

Придвижването на мигрантите се случва на фона на нов натиск от Вашингтон. На 12 ноември президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да удвои митата за мексиканските стоки, ако Мексико не спре колоните, движещи се към американската граница. Според Ройтерс той заяви, че мигрантите няма да бъдат допуснати в Съединените щати.

„Нито една мигрантска колона не е достигнала северната граница“

Това заяви мексиканският президент Клаудия Шайнбаум на 12 ноември, коментирайки предишната колона от около 600 души, която според нея до голяма степен се е разпаднала, след като участниците са били информирани, че достигането до Съединените щати ще бъде много трудно.

Няма данни новата група вече да е достигнала северната граница на Мексико. Засега е потвърдено единствено влизането ѝ от Гватемала и присъединяването към по-голямата колона в Чиапас.

Източници: investing.com, afp.com, apnews.com