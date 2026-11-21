Шестима души са загинали при израелски удари в централната част на Ивицата Газа, съобщиха здравни служители и палестинската гражданска защита. Нападенията са извършени в петък, въпреки действащото примирие между Израел и „Хамас“.

Един човек е бил убит при нощен удар в бежанския лагер Нусейрат, а друг е загинал при атака в Дейр ал Балах. Четирима души са станали жертви на въздушен удар югозападно от бежанския лагер Бурейдж, при който са били ранени и други хора. Болниците „Ал Акса“ и „Ал Ауда“ са приели телата на загиналите.

Израелската армия потвърди, че е нанесла няколко удара в централната част на анклава. „По тези места извършихме няколко удара, насочени срещу множество военни дейци“, заяви армията пред Франс прес. Според нейното обяснение операцията е имала за цел да бъде разрушен тунел, който е представлявал заплаха за израелските войници.

Смъртен случай край селището Бейт Ел

На Западния бряг палестинец е бил застрелян от цивилния координатор по сигурността на еврейското селище Бейт Ел, съобщи „Таймс ъф Израел“. Армията заяви, че нейни войници и членове на местния отряд за гражданска защита са били изпратени в района, след като двама палестинци били забелязани да се приближават към селището.

По данни на израелската армия координаторът първо е стрелял във въздуха, а след това по единия от двамата мъже. Загиналият е идентифициран като 42-годишния Хамза Масуд Салим Абдо. Вторият палестинец е бил задържан за разпит. Армията заяви, че няма данни двамата да са били въоръжени.

Израелските военни съобщиха, че инцидентът се разследва и че резултатите ще бъдат предадени на компетентните органи, които да преценят дали е необходима допълнителна проверка.

Нови жертви въпреки примирието

Примирието между Израел и „Хамас“ е в сила от октомври 2025 г., но двете страни редовно се обвиняват във взаимни нарушения. По данни на Франс прес, основани на информация на здравното министерство в Газа, повече от 1600 палестинци са загинали от началото на примирието.

Израелската армия съобщава за седем убити военнослужещи и един загинал цивилен изпълнител за същия период. Ден преди последните удари армията обяви, че е приключила рядко сухопътно навлизане в централната част на Газа, включващо танкове и операция срещу тунелна инфраструктура.

Източници: apnews.com, today.lorientlejour.com, timesofisrael.com