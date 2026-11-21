Джордж Ръсел беше най-бърз в третата и последна свободна тренировка преди Гран при на Лас Вегас. Пилотът на Мерцедес записа 1:34.041 минути и оглави двойна победа за тима, като Кими Антонели остана втори на 0.911 секунди. Ландо Норис с Макларън завърши трети, на 0.974 секунди от лидера.

Шарл Льоклер беше четвърти за Ферари, а Франко Колапинто зае петата позиция с Алпин. Макс Верстапен остана шести с изоставане от 1.309 секунди. В челната десетка попаднаха още Лиъм Лоусън, Люис Хамилтън, Пиер Гасли и Арвид Линдблад.

Ръсел отново оглави класирането

Ръсел направи 30 обиколки, а най-бързата му беше записана в заключителните минути на сесията. Антонели завъртя 29 обиколки, а Норис - 28. За разлика от първите две тренировки, ограничени от дъжд и мокра настилка, третата сесия се проведе на суха писта и даде първата възможност на пилотите да използват пълноценно сликовите гуми.

Ръсел вече беше най-бърз и във втората свободна тренировка. В третата сесия той първоначално се изкачи до върха с време 1:34.805 минути, преди да подобри резултата си до 1:34.041. Това остана най-доброто постижение в тренировъчната програма преди квалификацията.

Контакт между Ръсел и Верстапен

В края на тренировката Ръсел и Верстапен имаха контакт при борба за позиция в завой 14. Верстапен изпревари съперника си, след което Ръсел опита да си върне позицията. Двата автомобила се удариха с колела, а стюардите насрочиха разглеждане на случая след края на сесията.

„Той ме притисна към бариерите“, заяви Верстапен по радиото.

Инцидентът не промени официалното класиране в тренировката. Ръсел остана начело, а Мерцедес започна състезателния уикенд с две последователни най-добри времена в свободните сесии.

Източници: formula1.com, the-race.com