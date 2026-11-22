Американски експерт заяви в четвъртък, че е малко вероятно президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският президент Си Дзинпин да са постигнали споразумение относно Тайван по време на последната си среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Китай.

Срещата на лидерите на АТИС се проведе в Шънджън на 18 и 19 ноември.

„Вероятно въпросът за Тайван е бил повдигнат по време на срещата и не смятам, че двамата лидери са постигнали някакво споразумение“, Зак Купър, старши научен сътрудник в Американския институт за предприемачество, специализиран в стратегията на САЩ в Азия.

Продажбите на американско оръжие за Тайван

Срещата в Шънджън беше третата между Тръмп и Си през тази година след срещите на върха в Пекин през май и във Вашингтон през септември. Очаква се Си да посети Флорида през декември за срещата на върха на Групата на двадесетте (Г-20), чийто домакин ще бъде Тръмп.

По отношение на предложения пакет за продажба на американско оръжие на Тайван на стойност 14 милиарда щатски долара, който все още очаква одобрение от администрацията на Тръмп, Купър заяви, че не очаква съобщение по въпроса поне още месец, като е възможно това да стане след срещата на Г-20.

„Но това вероятно е най-важният въпрос, който трябва да се следи в момента“, посочи той.

След участието си в срещата на върха на АТИС в четвъртък Тръмп се срещна със Си за около час във вила „Цилин“. След това той се присъедини към Си и руския президент Владимир Путин за тристранна среща, преди да отпътува за Вашингтон.

Купър заяви, че тристранната среща между Тръмп, Си и Путин е довела единствено до кратка декларация, в която са повторени изявления, правени по-рано от лидерите.

По думите му декларацията не означава, че между тримата лидери е постигнато реално споразумение.

САЩ обмислят по-строги ограничения върху износа на чипове за Китай

„Отношенията между САЩ и Китай в момента стават все по-сложни“, заяви Купър.

Според него Съединените щати вероятно ще наложат допълнителни ограничения върху износа на усъвършенствани полупроводници за Китай – мярка, която ще засегне Тайван, но ще има по-сериозно въздействие върху Китай.

Купър очаква напрежението между Вашингтон и Пекин да се засили през следващите няколко месеца, като добави, че все още предстои да се види какви ще бъдат последиците за Тайван.

На въпрос дали противоречията около основателя на Nvidia Дженсън Хуанг биха могли да са повлияли на срещата между Тръмп и Си, особено на обсъжданията относно американските ограничения върху износа на чипове за Китай, Купър заяви, че не смята те да са оказали съществено влияние върху срещата. Според него обаче случаят може да има значителни последици за бъдещите двустранни преговори и развитието на отношенията между САЩ и Китай през следващите една-две години.

„Тук става въпрос не толкова за Дженсън Хуанг, колкото за бизнес решенията, които Nvidia взема“, заяви той.

Противоречията възникнаха на фона на опасения за националната сигурност на САЩ, свързани с информации за извънбрачни връзки на Хуанг, включително с жена, заподозряна в шпионаж в полза на Китай. Преди това тя е работила за Megaspeed – базиран в Сингапур клиент на Nvidia, срещу когото в САЩ се води разследване по подозрения за предполагаемо пренасочване на чипове за изкуствен интелект, подлежащи на ограничения, към Китай.

Купър заяви, че въпросът за връзката на Хуанг с жената, заподозряна в шпионаж, отдавна е бил публична тайна във Вашингтон, но доскоро не е имало достатъчна двупартийна подкрепа за предприемане на действия. Сега обаче както републиканци, така и демократи поставят въпроса защо администрацията на Тръмп е допуснала това да се случи.

Според него през следващите месеци Конгресът на САЩ вероятно ще приеме поредица от законопроекти за ограничаване и регулиране на износа, свързан с производството на чипове, които ще определят насоката на технологичните отношения между САЩ и Китай през идните години.