Американският конгресмен Дон Бейкън заяви по-рано тази седмица, че военното сътрудничество между Съединените щати и Тайван е достигнало безпрецедентно равнище, като съвместното оперативно планиране и координацията служат като възпиращ фактор срещу потенциални заплахи.

Бейкън направи изявлението по време на семинар, организиран от базирания във Вашингтон Глобален институт за Тайван (Global Taiwan Institute, GTI). Събитието, проведено в Капитолия, беше посветено на потенциалните последици за Съединените щати и света, ако Китай завземе Тайван.

Конгресменът републиканец от щата Небраска заяви, че Съединените щати трябва твърдо да застанат на страната на Тайван и да избягват двусмислието в позицията си, като изтъкна, че то може да бъде възприето като признак на слабост.

Бейкън, който е член на Комисията по въоръжените сили към Камарата на представителите, похвали и адмирал Самюъл Папаро, командващ Индо-тихоокеанското командване на САЩ, за усилията му да работи съвместно с правителството и въоръжените сили на Тайван в областта на отбраната и възпирането. По думите му оперативното планиране, сътрудничеството и координацията са достигнали безпрецедентно равнище.

Бейкън нарече Тайван „суверенна държава“ и заяви, че правителствата на САЩ и Тайван работят в тясно сътрудничество, като американският Конгрес също отправя различни препоръки към Тайван. Той посочи, че плановете за отбрана са претърпели значителни промени с цел засилване на възпирането, въпреки че нито една от двете страни не желае да се стига до тяхното прилагане на практика.

На конференцията присъства и американският конгресмен Ами Бера, съпредседател на Конгресната група за Тайван. Той заяви, че политиката на Конгреса и официалната политика на САЩ спрямо Тайван остават непроменени в съответствие със Закона за отношенията с Тайван.

Конгресменът демократ от Калифорния добави, че се очаква двупартийната група и комисиите по външни работи в двете камари на Конгреса да продължат да подкрепят Тайван и след встъпването в длъжност на следващия състав на Конгреса.

Новият Конгрес трябва да започне работа на 3 януари 2027 г., като се очаква Бера да поеме председателството на Подкомисията по Източна Азия и Тихоокеанския регион към Комисията по външни работи на Камарата на представителите.

Полудневната конференция, озаглавена „Ако Китай завземе Тайван: последици за Съединените щати и света“, включваше две панелни дискусии, посветени на потенциалните последици от установяването на китайски контрол над Тайван, включително въздействието върху политическото бъдеще на Тайван, икономическите интереси и интересите в областта на сигурността на САЩ, както и регионалния баланс на силите в Азия.