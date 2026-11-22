Руски въздушен удар е разрушил пететажна жилищна сграда във Вишгородския район на Киевска област през нощта срещу 22 ноември. При атаката са ранени двама души, а спасителните екипи проверяват развалините за хора, които може да са останали под тях.

Ръководителят на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко съобщи, че при удара е избухнал пожар и са били унищожени жилища от първия до петия етаж.

„Жилищата на всичките пет етажа са унищожени“, заяви Тимур Ткаченко.

Точният брой на хората, които може да са се намирали в сградата, все още не е потвърден. Съобщенията за възможни затрупани жители са предварителни, а спасителните работи продължават. Повреден е и местен магазин.

186 дрона са насочени към Украйна

По данни на украинските Военновъздушни сили Русия е изстреляла 186 ударни безпилотни апарата от осем направления. Сред използваните средства са дронове „Шахед“, реактивни безпилотни апарати, „Герани“ и имитатори „Пародия“.

Украинската противовъздушна отбрана е свалила или неутрализирала 161 от тях, включително 56 реактивни дрона. Въпреки това са регистрирани попадения на 18 места, а отломки от прехванати апарати са паднали на още шест места. От украинските власти не е съобщено за окончателен брой жертви и щети в останалите засегнати райони.

Съобщения за удари и в руска територия

В Краснодар през нощта са чути взривове и е забелязан дим в района на регионалното управление на руската Национална гвардия. Според информацията, цитирана от „Киевски независим“, местни жители са съобщили за възможен удар по сградата, а анализ на OSINT канал посочва обекта като вероятна цел.

Заради дроновата опасност летището в Краснодар временно е спряло излитанията и кацанията. Размерът на щетите и евентуалният брой пострадали не са установени. Украинската армия не е коментирала случая, а информацията не е независимо потвърдена.

Руското Министерство на отбраната твърди, че през нощта руската противовъздушна отбрана е унищожила 170 украински дрона над няколко руски области, Крим и акваториите на Черно и Азовско море. Не е публикувана подробна разбивка по региони, а твърдението не е независимо потвърдено.

В окупирания от Русия Донецк е съобщено за прекъсване на електрозахранването на около 37 000 абонати и изключване на 405 трафопоста. Причината за спирането не е уточнена, поради което не може да бъде пряко свързана с конкретен удар.

Източници: kyivindependent.com, rbc.ua