Пожарът на руския товарен кораб Sparta II продължава да се гаси, след като корабът беше поразен от дронове във Финския залив и навлезе в териториалните води на Финландия. В неделя сутринта плавателният съд е закотвен край Ловииса, а екипажът му е евакуиран на руски спасителен кораб.

Финландската брегова охрана съобщи, че към момента няма данни корабът да представлява опасност за околния морски трафик. „В момента няма данни корабът да е опасен за околния морски трафик“, посочва институцията.

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Руски и естонски екипи участват в операцията

Гасителните и охлаждащите действия се извършват под ръководството на Финландската брегова охрана. В операцията участват и руски, и естонски спасителни ресурси, а на място действията се координират от патрулния кораб Uisko.

Спасителите охлаждат не само корпуса, но и контейнерите, превозвани като товар. Съдържанието на товара все още не е известно. При операцията се следи в кораба да не попадне прекомерно количество вода, тъй като това може да наруши устойчивостта му и да създаде риск от потъване.

Украинската връзка остава непотвърдена

„След като пожарът бъде потушен, корабът трябва да бъде преместен извън териториалните води на Финландия“, заяви генералният ръководител на морската охрана, капитан-командир Йони Шьоберг.

Финландските и естонските въоръжени сили са заявили, че дроновете, ударили Sparta II, вероятно са украински. Украйна не е потвърдила участие в нападението.

По данни на финландските власти няма допълнителна информация за товара, щетите от пожара или евентуално пострадали хора. След приключването на гасителните работи планът е Sparta II да бъде изведен от териториалните води на Финландия.

Източници: yle.fi