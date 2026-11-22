Тайван официално откри в петък Търговски офис за просперитет на съюзниците (Allies Prosperity Trade Office, APTO) с цел разширяване на двустранната търговия и подпомагане на предприятията в Тайван и неговите дипломатически съюзници при намирането на нови пазари и партньори.

По време на церемонията по откриването, проведена в зала 1 на Световния търговски център в Тайпе, министърът на външните работи Лин Чиа-лунг заяви, че службата ще осъществява връзка между държавните институции, предприятията и браншовите организации в Тайван и съюзническите държави.

„Надхвърляйки рамките на традиционната помощ, ние се стремим да развиваме партньорства, основани на взаимна изгода“, заяви Лин.

По думите му, в сътрудничество с частни търговски компании, службата ще помага на съюзническите държави да продават своите продукти в Тайван и на други пазари, като същевременно ще подкрепя тайванските компании, които търсят бизнес възможности в чужбина.

Лин посочи, че службата ще съсредоточи дейността си върху Есватини и трите тихоокеански съюзника на Тайван – Маршаловите острови, Палау и Тувалу. Той добави, че тя ще допълва дейността на съществуващото търговско представителство за Латинска Америка и Карибския басейн, както и ще работи с държави и партньори със сходни позиции.

Министърът обясни, че службата ще насърчава търговията в двете посоки чрез търговски изложения, ще подпомага предприятията в намирането на партньори посредством пазарни проучвания и организиране на бизнес контакти и ще изгражда трансгранични мрежи чрез публично-частно сътрудничество и обмен в областта на културата и туризма.

„Превръщаме дипломацията във възможности, иновациите в решения, а партньорството в споделен успех“, заяви той.

Изпълнителният директор на APTO Уанг Уен-уей заяви, че службата ще помага на тайванските предприятия да намират партньори и да развиват бизнес възможности в чужбина.

Тя благодари на Министерството на външните работи и Международния фонд за сътрудничество и развитие (TaiwanICDF) за подкрепата при създаването на службата и сформирането на нейния екип.

TaiwanICDF е създал службата по искане на министерството, като тя е започнала работа още през юли. По-рано министерството съобщи, че персоналът ѝ ще включва негови служители, както и ръководни кадри, привлечени извън ведомството.

Посланикът на Сейнт Лусия в Тайван Робърт Кенеди Луис, който е и доайен на дипломатическия корпус, приветства създаването на службата като средство за укрепване на икономическото сътрудничество в условията на преструктуриране на световните вериги за доставки.

По думите му тайванските индустрии в областта на полупроводниците и информационните и комуникационните технологии осигуряват на страната ключова роля в глобалните вериги за доставки.

Луис изрази надежда, че инициативата ще задълбочи търговските връзки с дипломатическите съюзници и партньорите със сходни позиции и ще предостави на Тайван и неговите партньори повече възможности за участие в световната икономика.