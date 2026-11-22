Франция се надява да възстанови „балансирани“ и „функционални“ отношения с бъдещото правителство на Израел. Това заяви министърът, отговарящ за въоръжените сили, Алис Руфо, като посочи, че сред основните приоритети на Париж е бързото изграждане на механизъм, който да замени Временните сили на ООН в Ливан.

Мандатът на мисията на ООН, известна като Финул, се очаква да приключи на 31 декември 2026 г. Франция има военно присъствие в състава ѝ и настоява преходът към нова международна или многостранна структура да не оставя вакуум по границата между Ливан и Израел.

Айзенкот преговаря за коалиция

Изявлението на Руфо идва на фона на продължаващата политическа несигурност в Израел. Парламентарните избори в края на октомври не излъчиха убедително мнозинство, а президентът Ицхак Херцог възложи на бившия началник на генералния щаб и лидер на партия „Яшар“ Гади Айзенкот да опита да състави правителство.

Айзенкот води разговори с партии от различни политически блокове, включително с представители на „Ликуд“ на Бенямин Нетаняху. Той разполага с ограничен срок, за да постигне коалиционно споразумение. До съставянето на нов кабинет Нетаняху остава начело на временното правителство.

Отношенията между Париж и Йерусалим са на ниско равнище

Френско-израелските отношения се влошиха след началото на войната в Газа. Париж призна палестинската държава през септември 2025 г., подкрепя решение с две държави и последователно критикува разширяването на израелските селища на окупираните палестински територии.

През септември 2026 г. Франция се присъедини към група държави, които обявиха намерение да ограничат търговията със стоки, произведени в израелски селища. В Израел тези действия бяха възприети като натиск върху правителството, докато Париж ги представя като мерки в съответствие с международното право.

Новото френско послание показва готовност за възстановяване на диалога, но не означава отказ от позициите на Париж по палестинския въпрос, статута на селищата или ролята на международните мисии в региона. Реалното развитие на отношенията ще зависи и от състава и политиката на следващото израелско правителство.

Източници: mediapart.fr, leparisien.fr, lemonde.fr