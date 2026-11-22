Тайван се е сблъскал с няколко случая на некоректно отношение по време на тазгодишните срещи на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Китай, въпреки проведените предварителни преговори с Пекин. Тези случаи обаче няма да създадат прецедент, заяви в петък официален представител.

След като през ноември 2024 г. Китай беше избран за домакин на АТИС, Тайван започна преговори с Пекин, за да гарантира равноправното си участие като икономика членка на организацията, както и безопасността и свободата на придвижване на своите делегати, посочи представителят.

Оттогава до приключването на Срещата на икономическите лидери на АТИС в Шънджън в четвъртък Тайпе и Пекин са провели 17 кръга преговори по тези въпроси. Същевременно Тайван е потърсил подкрепата на държави със сходни позиции, за да изрази опасенията си, допълни той.

Въпреки това министърът на икономиката Кунг Мин-син не е успял да присъства на министерската среща на АТИС за малките и средните предприятия, проведена през септември в Гуанджоу, тъй като Китай е възпрепятствал участието му, позовавайки се на политически причини, заяви официалният представител.

Той изрази също така недоволство от начина, по който е била връчена поканата за Срещата на икономическите лидери на АТИС, както и от нейния формат, без да предостави допълнителни подробности.

Тайван е поискал от Китай да следва установената през 2014 г. практика, когато страната за последен път беше домакин на АТИС, включително поканата да бъде връчена лично от китайски официален представител.

В крайна сметка Пекин не е оправдал очакванията на Тайван, посочи представителят.

Той обаче подчерта, че некоректното отношение на Китай към Тайван няма да създаде прецедент.

По думите му повече от 400 представители на над 25 правителствени министерства и ведомства са пътували до Китай през тази година, за да участват в срещите на АТИС на различни равнища.