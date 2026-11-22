Софийският Вагнеров фестивал беше сред финалистите на Световните оперни награди за 2026 г., но не получи отличието в категорията „Фестивал“. Наградата беше връчена на Брегенцкия фестивал по време на церемонията в Историческия музикален театър „Ан дер Вийн“ във Виена.

Българският форум беше поставен в една конкурсна група с утвърдени международни събития като фестивала „Монтеверди“ в Кремона, „Опера Гарсингтън“, Театър „Нуово“ и „Прототип“. Самото попадане сред финалистите е международно признание за работата на Софийската опера и балет и за последователното развитие на Вагнеровия репертоар.

От ръководството на Софийската опера определиха номинацията като признание не само за екипа на театъра, но и за българската култура.

„Тази номинация е огромно признание не само за нашия екип, но и за цялата българска култура и доказва, че с упорит труд страната ни може да е световен център на операта и да привлича почитатели от цял свят“,

заявиха от театъра.

Нов Вагнеров спектакъл през 2027 г.

Софийската опера ще продължи програмата си с нов мащабен проект. През 2027 г. на софийска сцена ще бъде поставена операта „Нюрнбергските майстори-певци“ от Рихард Вагнер. Спектакълът ще бъде представен в съкратената версия, подготвена от Джакомо Пучини и показана за първи път в театър „Ла Скала“ в Милано през 1889 г.

Постановката ще даде началото на следващото издание на Софийския Вагнеров фестивал, насрочено за периода от 28 май до 3 юли 2027 г. В програмата отново ще бъде включен и „Пръстенът на нибелунга“ – един от най-мащабните и разпознаваеми проекти в репертоара на Софийската опера.

Фестивалът развива Вагнеровата традиция под ръководството на академик Пламен Карталов. Номинацията във Виена не донесе наградата на България, но постави софийския форум в състезанието редом до едни от водещите оперни фестивали в Европа.

Източници: 24chasa.bg, operawire.com