Над 4500 нови дървета ще бъдат засадени в София до края на 2026 г., съобщи кметът Васил Терзиев. Броят се отнася само до градските засаждания, а отделно през двата сезона в „Новата гора на София“ край Банкя са засадени над 14 000 фиданки.

Плановете на Столичната община включват още над 20 000 многогодишни растения и декоративни храсти, както и над 1500 линейни метра нови живи плетове. В количествата са включени дейности по различни програми и проекти, сред които мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Повече трайни растения вместо сезонни цветя

Общината постепенно намалява дела на сезонните цветя за сметка на видове, които остават в парковете и градините с години. През 2024 г. са засадени около 550 000 сезонни цветя, през 2025 г. броят им е надхвърлил 500 000, а през 2026 г. са използвани 250 000 сезонни цветя и 70 000 луковици от лалета и нарциси.

Сред предпочитаните многогодишни видове са лавандула, сантолина, спирея, фотиния, юниперус, евонимус, лигуструм и декоративни треви. По булевард „България“ вече е засаден нов жив плет от фотиния, който трябва да се оформи като плътна зелена ивица през следващата година.

Есенна поддръжка в парковете

Паралелно със засажданията продължава ежедневната поддръжка на парковете и градините. Екипите почистват алеите от паднали листа, събират и извозват растителни отпадъци, обслужват кошчетата и премахват изсъхнали и опасни дървета.

Работата обхваща Южния парк, Борисовата градина, парк „Възраждане“, парка на Военната академия, Княжеската градина, Западния парк и парка при НДК. Приоритетно се почистват основните пешеходни алеи, след което екипите преминават към вътрешните пространства.

„Есента е и времето, когато работата в парковете става особено интензивна. Събират се огромни количества листа, почистват се алеи, извозват се клони и растителни отпадъци, премахват се сухи и опасни дървета. Всичко това трябва да се свърши, преди да дойде зимата“, каза Терзиев.

Нова техника и сигнали за празни посадни места

За теренната работа е възстановена автовишката на ОП „Паркове и градски градини“, която се използва при резитба на високи клони и премахване на опасни дървета. В парковете вече работят и четири нови електрически камиончета за събиране и извозване на листа, клони и отпадъци.

Екипите разполагат още с механични и автоматични листосъбирачи, паркови метачки и индустриални пароструйки. Метачките могат да бъдат оборудвани и с компактни снегорини за почистване на алеите през зимата.

Кметът призова гражданите да подават сигнали през Call Sofia за празни посадни места и дънери, останали след отсичане на дървета. По думите му тези сигнали помагат на екипите да установят къде е необходима работа и да планират следващите засаждания.