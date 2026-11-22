Разглеждането на Тайван предимно през призмата на напрежението между САЩ и Китай крие риск да се пренебрегне същността на въпроса за отношенията между двата бряга на Тайванския проток, заяви министърът на външните работи на Тайван Лин Чиа-лунг в статия, публикувана във вестник Liberty Times.

На неотдавнашна технологична среща на върха основателят на Tesla Илон Мъск заяви, че отношенията между САЩ и Китай могат да бъдат изправени пред геополитическо напрежение през следващите години заради „една държава, чието име започва с буквата Т“. Той не назова Тайван, но изказването му беше широко възприето като препратка към него.

В отговор Лин заяви, че претенциите на Китай към Тайван представляват политическата позиция на Пекин, но не могат да променят факта, че двете държави се управляват самостоятелно, нито да отнемат правото на тайванския народ да определя бъдещето си. Той добави, че макар международната общност да има различни позиции относно правния статут и дипломатическото признаване на Тайван, тя не бива да пренебрегва реалността, че Тайван е демократична държава.

Лин подчерта, че бъдещето на страната трябва да бъде определяно колективно от нейния народ.

Външният министър заяви, че ключът към мира в Тайванския проток е противопоставянето на едностранните опити за промяна на статуквото чрез сила или принуда, а не настояването Тайван да прави отстъпки в името на отношенията между великите сили.

„Ако в бъдеще възникне геополитическо напрежение в Тайванския проток, международната общност трябва да установи истинския източник на рисковете“, заяви той.

Лин посочи, че Тайван се стреми към мир и стабилност в Тайванския проток и остава готов за диалог с Китай, при условие че двете страни разговарят като равнопоставени партньори, без натиск или заплахи. Според него обаче разширяващата се военна активност на Пекин, тактиките в „сивата зона“ в Индо-тихоокеанския регион, както и опитите за намеса в други държави и действията срещу хора в чужбина предизвикват нарастваща загриженост сред международната общност.

По думите на Лин акцентът, който Групата на седемте (Г-7) и други международни форуми поставят върху мира и стабилността в Тайванския проток, показва, че сигурността в региона се е превърнала във въпрос от общ международен интерес.

Той заяви, че Тайван е и важен партньор за устойчивостта на световните технологични сектори и икономиката. Страната е надежден партньор във веригата за доставки на САЩ в областта на изкуствения интелект и има съществен принос към американските усилия за укрепване на технологичната конкурентоспособност.

Тайван играе ключова роля в световните вериги за доставки – от усъвършенстваните полупроводници и проектирането на чипове до модерните технологии за корпусиране на чипове, сървърите за изкуствен интелект и други технологични продукти, посочи Лин. Той добави, че развитието на изкуствения интелект изисква сътрудничество между секторите за производство на чипове и изчислителни технологии, подкрепено от силна мрежа от предприятия.

Според външния министър технологиите, квалифицираната работна сила и производственият капацитет на Тайван осигуряват основа за иновациите в световен мащаб. Той добави, че значимостта на страната е допринесла за изграждането на дългогодишно доверие сред партньорите ѝ по света.

„Тайван не е нито геополитическа пречка, нито разменна монета, с която великите сили могат да търгуват“, заяви Лин. „Ние имаме способността, желанието и отговорността да работим с международната общност за опазване на мира, насърчаване на иновациите и създаване на просперитет.“