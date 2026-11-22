Модерни електрически автобуси ще обслужват междуселищните линии във Враца и градския транспорт в Монтана. Новите превозни средства са част от одобрената концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) на Северозападния район „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР“. Стратегическият проект за Северозапада се финансира по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 с 39 млн. евро, в която се включват и инвестиции по Програма „Околна среда“ 2021–2027 за екологични мерки.

Водещ бенефициент по проекта е Община Враца в партньорство с Община Монтана и „Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД. Участват и общините Бяла Слатина, Борован, Мизия и Областна администрация ––Враца като асоцииран партньор. Освен доставката на електрически автобуси се предвижда и изграждане на зарядни станции и внедряване на интелигентни системи за информация на пътниците в реално време, включително обновяване на автобусни спирки. Със средства по проекта ще се ремонтира и модернизира вторият етап от централната пешеходна зона във Враца. Ще се изгради и вътреулична и техническа инфраструктура, озеленяване и велоалеи в Индустриален парк – Враца. Враца ще се сдобие и с многофункционална спортна зала - „Арена Враца“.

В Монтана е предвидено енергийно обновяване и модернизация на Драматичен театър „Драгомир Асенов“ и осигуряването на мобилен медицински кабинет за подобряване на достъпа до качествено здравеопазване в по-малките населени места на общината.

Концепцията включва и мерки за превенция на риска от наводнения на населението по поречието на река Скът, както и ремонтни дейности за подобряване на градската среда и смекчаване на климатичните промени.

Близо 59 млн. евро ще бъдат инвестирани и в Южния централен район по програмата в рамките на КИТИ „Преодоляване на неравенствата в ЮЦР в периферни общини по направление Хасково - Харманли - Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално приобщаващи градове“. Концепцията включва общо 11 проекта и обединява 42 взаимосвързани дейности. Със средствата ще бъдат изградени нови велоалеи, паркинги със зарядни станции за електромобили, нови автобусни спирки и измервателни устройства за трафика и качеството на въздуха. Освен това ще бъдат санирани и модернизирани ключови обществени сгради като МБАЛ – Хасково, СБАЛО – Хасково, Младежки център – Хасково и ОУ „Христо Ботев“ в свиленградското село Левка.

Предвидено е още изграждане на Център за резидентна грижа за възрастни хора и Общностен център за ранно детско развитие, както и осигуряване на социални жилища и интегрирани здравно-социални грижи в Свиленград. По отношение на модернизирането на градската среда е предвиден основен ремонт на междублокови пространства, изграждане на многофункционална спортна зала в Свиленград и рехабилитация на общински пътища, сред които отсечката Корен – Криво поле в община Хасково. Със средства от проекта ще бъде повишена достъпността на здравните услуги и превенцията на социално значими заболявания в региона. Ще бъде създаден регионален нисковъглероден интегриран туристически продукт за екологичен, културен и винен туризъм.

Целта е цялостно подобряване на качеството на живот в населените места чрез инвестиции в обществено значими сектори и инфраструктурата на градовете, както и мерки за развитие на туристическата привлекателност на района.