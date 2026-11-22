Милитаризацията на Европейския съюз и на неговата икономика няма да доведе до траен растеж. Това заяви бившият министър-председател и лидер на европейските социалисти Сергей Станишев в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.

Той коментира преговорите за общия европейски бюджет и настоя той да бъде достатъчно амбициозен. По думите му България е сред държавите, които отстояват запазването в максимална степен на фондовете за сближаване, защото те са израз на европейската солидарност.

„Да, трябва да има достатъчно разходи за сигурност и отбрана – това е ясно, но аз съм против милитаризацията на Европейския съюз и на неговата икономика, защото тя няма да доведе до траен растеж“, заяви Станишев.

Бившият премиер определи като неприемливо обвързването на бюджета с други въпроси, като го нарече „изнудване“ и „шантаж“. В разговора той подчерта, че разходите за сигурност и отбрана са необходими, но не трябва да изместват политиките за развитие.

Призив за икономически реформи

Според Станишев Европейският съюз трябва да се концентрира върху собственото си икономическо развитие. Той призова за реформи, които да дадат тласък на индустрията, производството и технологичното състезание.

Станишев настоя ЕС да се превърне в единен пазар, а не само в общ пазар. Като пречка той посочи множеството вътрешни ограничения пред икономическото развитие и заяви, че съюзът трябва да използва предимството на мащаба.

Централна и Източна Европа като двигател

„Трябва да стане един пазар и да спечели от мащаба, защото в съвременния сложен свят мащабът е от огромно значение“, каза той.

По думите на Станишев Централна и Източна Европа постепенно се превръщат в нов двигател на икономическото развитие на ЕС. Той посочи, че 11 държави от региона имат по-динамичен икономически растеж и са по-гъвкави към промените в света от по-статичните общества в Западна Европа.

Станишев предупреди и за последиците от евентуален разпад на Европейския съюз. „Ако се разпадне, ние ще сме едни от тежко потърпевшите“, заяви той и призова съюзът да бъде направен по-ефективен.

Той припомни, че преди 20 години е ръководил българското правителство в последния етап преди членството на страната в ЕС. По думите му тогава присъединяването от 1 януари 2007 г. все още не е било гарантирано, но е имало силна обществена подкрепа за постигането на тази национална цел.