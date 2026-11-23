Русия е атакувала Украйна през нощта срещу 23 ноември със 153 ударни безпилотни апарата. Сред тях са били дронове от типа „Шахед“, 60 реактивни апарата, „Гербера“ и дронове-имитатори „Пародия“.

„По предварителни данни към 8:00 противовъздушната отбрана е свалила или неутрализирала 134 вражески безпилотни апарата“, съобщиха ВВС на Украйна. Сред неутрализираните дронове са 42 реактивни апарата, както и „Гербера“ и безпилотни летателни средства от други типове.

Попадения на руски средства за въздушно нападение са регистрирани в 11 точки. В още 7 точки са паднали отломки от свалени дронове. В отблъскването на атаката са участвали авиация, зенитно-ракетни войски, подразделения за радиоелектронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи.

Украинската правда съобщи, че към 8:00 атаката все още е продължавала, като в украинското въздушно пространство са останали няколко руски безпилотни апарата. В публикуваната информация не се посочват данни за жертви, ранени или размера на щетите.