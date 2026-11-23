Петнадесет души пострадаха при пожар в болница в берлинския квартал Лихтенберг. Един от тях е с животозастрашаващи наранявания, а друг е тежко пострадал. Двамата са откарани с медицински екипи в други лечебни заведения, съобщи пожарната служба на Берлин. Тринадесет души са получили леки наранявания и са останали на място.

Огънят е избухнал вечерта на 22 ноември в стая на пациент на първия етаж. Пламъците са били потушени, но димът се е разпространил в други части на сградата. Част от болницата е била евакуирана, докато пожарникарите проверявали помещенията и проветрявали сградата.

„Няколко души трябваше да бъдат изведени на безопасно място, прегледани на място от спешни лекари и обслужени от спасителните екипи“, съобщи пожарната служба на Берлин.

Полицията разследва умишлен палеж

Полицията разследва случая като особено тежък случай на умишлен палеж. Според полицейски говорител разследващите подозират, че пациентът е запалил собственото си легло. Той не е обявен за виновен, а остава заподозрян, докато проверката продължава.

Заподозреният пациент е получил отравяне с дим и продължава да се лекува в болницата. Медицински служител също е пострадал от дима, но след амбулаторен преглед е напуснал лечебното заведение. В операцията са участвали 83 служители на пожарната.

Полицията е поела мястото след потушаването на пожара и продължава да изяснява обстоятелствата около възникването му.

Източници: tagesschau.de, berlin.t-online.de, rtl.de