Кремъл разглежда Абу Даби като възможно място за следващия кръг на тристранните преговори за Украйна, заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков. По думите му разговорите между Русия, Украйна и Съединените щати ще бъдат възобновени скоро, но точна дата все още няма.

„Възможни са различни варианти“, каза Песков, коментирайки мястото на бъдещата среща. Той добави, че по датата на следващия кръг „няма никаква яснота“.

Без пробив по основните спорни въпроси

Предишният кръг се проведе на 10 и 11 ноември в Абу Даби с участието на представители на Киев, Москва и Вашингтон. След разговорите страните обявиха конструктивен тон и се договориха да подготвят мащабен обмен на военнопленници.

По останалите ключови теми обаче не беше постигнато споразумение. Сред тях са териториалните отстъпки, дългосрочните гаранции за сигурността на Украйна и условията за прекратяване на огъня.

Украинският президент Владимир Зеленски заяви, че украинските преговарящи са предложили на руската страна да обсъди мерки за деескалация в Черно море и прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура в Украйна. По думите му в отговор украинската делегация е чула, че руският президент Владимир Путин е „в ярост и иска да продължи да нанася удари“ по Украйна.

Засега Кремъл не посочва конкретен ден за новите разговори. От изявлението на Песков става ясно, че Абу Даби остава предпочитана възможност, но мястото и графикът на срещата все още не са окончателно потвърдени.

Източници: unian.net, tass.com