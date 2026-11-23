Лудогорец приема Дунав в последния мач от 15-ия кръг на Първа лига. Срещата на „Хювефарма Арена“ в Разград започва в 18:00 часа, а домакините ще търсят задължителна победа след равенството 2:2 с ЦСКА 1948 преди паузата за националните отбори.

Разградчани влизат в двубоя с 30 точки и с два мача по-малко от ЦСКА. В срещата с ЦСКА 1948 Лудогорец стигна до точката с късен гол на Ивайло Чочев. Ново отстъпление би усложнило преследването на лидерите, докато успехът ще позволи на тима да съкрати изоставането си.

Дунав вече се противопостави на Лудогорец при първия мач между двата отбора през сезона, но загуби с 0:2 в Русе. След завръщането на Георги Чиликов начело русенци подобриха представянето си. В шест срещи във всички турнири тимът има само едно поражение – 0:1 от Левски с гол на Мустафа Сангаре в края.

Дунав остава близо до дъното на класирането и е на три точки от последното място. Затова гостуването в Разград е възможност русенци да прибавят точки срещу един от фаворитите в първенството.

„Казал съм на футболистите, че няма какво да губим. Няма от какво да се притесняват“, заяви Георги Чиликов.

Треньорът очаква сериозно изпитание и посочи, че Дунав ще трябва да бъде добре организиран в защита, тъй като логично очаква Лудогорец да владее повече топката. Защитникът Хосе Кабаркас, който лекуваше травма, вече тренира пълноценно. В групата се очаква да попадне и фланговият футболист Чарлс Апия. Денислав Минчев и Билал Ел Баккали Салах обаче ще останат извън сметките до края на годината.

След домакинството на Дунав Лудогорец ще гостува на Ботев Враца на 28 ноември. На 3 декември разградчани трябва да изиграят и отложения си мач срещу Левски.