Отломки от руски безпилотни летателни апарати са паднали върху складова сграда и на територията на две учебни заведения в Киев. При атаката е била задействана противовъздушната отбрана, съобщиха кметът на града Виталий Кличко и Киевската градска военна администрация.

„В Подолския район отломки от БПЛА паднаха върху складова сграда. Няма пожар“, написа Кличко. По думите му спешните служби са били насочени към мястото.

По-късно Киевската градска военна администрация съобщи за падане на отломки на територията на учебно заведение в Святошинския район. Кличко потвърди информацията и уточни, че и там няма пожар.

„На друг адрес също са паднали отломки от БПЛА на територията на още едно учебно заведение. Спешните служби се насочват към мястото“, заяви кметът на Киев. Към момента няма съобщени данни за пострадали или за други щети по засегнатите обекти.

Източници: pravda.com.ua