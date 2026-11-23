Съобщение за взрив на газопровод в окръг Самтър, щата Алабама, е довело до реакция на пожарни екипи край County Road 9 между общностите Белами и Уорд. Пламъците са се виждали от близкия град Йорк, но няма данни за пострадали или повредени сгради, съобщи председателят на комисията на окръга Маркъс Кембъл пред WBRC.

По данни на Southern Natural Gas инцидентът е засегнал участък от South Main Loop Line, разположен източно от компресорната станция „Йорк“. Компанията е обявила „непланирано прекъсване“ и не е посочила кога тръбопроводът ще бъде върнат в експлоатация. По-късно е съобщено, че засегнатият участък е спрян и освободен от налягането, а доставките за клиентите засега не са засегнати.

Град Йорк продължава оценката на риска

Градските власти заявиха, че газовите съоръжения на Йорк не се смятат за непосредствено застрашени, но оценката на ситуацията продължава.

„Разбираме тревогата на гражданите, особено заради светлината от пламъците, която се вижда от Йорк. Макар предварителната информация да е окуражаваща, не искаме да даваме преждевременни уверения относно обществената безопасност“, заявиха от града.

Властите не са посочили причина за взрива. Southern Natural Gas определя случилото се като изпускане на природен газ и пожар, като уточнява, че причината се разследва.

Екипи са гасили пожар в сухи треви

Доброволната противопожарна служба „Плезънт Хил“ в съседния окръг Далас е била сред осемте екипа, изпратени на място заради пожар в сухи треви, възникнал след инцидента. Допълнителни подробности за щетите и разследването не са съобщени.

Източници: wbrc.com, apnews.com, wtok.com