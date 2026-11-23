Жертвите на руския удар по Димер в Киевска област достигнаха 11 души. Част от пететажна жилищна сграда е разрушена, а спасителите продължават да претърсват отломките за хора, които може да са останали под тях.

„Спасителите извадиха тялото на още един човек изпод развалините“, съобщи ръководителят на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от АФП.

Димер се намира на около 45 километра северно от Киев. По-рано украинската Държавна служба за извънредни ситуации съобщи, че 11 души, сред които две деца, са били в неизвестност или не са могли да бъдат достигнати. От разрушената сграда са били извадени живи 79-годишна жена и дете.

15 загинали в Киевска област

Общо най-малко 15 души са загинали при руските атаки в Киевска област през последното денонощие. Освен жертвите в Димер, трима души са загинали при удар по супермаркет във Вишневе, а един човек е загинал при атака срещу частен дом в Била Църква.

При удара във Вишневе са ранени 15 души, сред които три деца. Кметът на града Илия Диков заяви, че хората са били отишли да пазаруват, когато обикновеното посещение на магазина е било превърнато в трагедия.

Руският удар по Димер е бил извършен през нощта срещу 22 ноември, като е поразил жилищна сграда. Спасителните екипи работят на място, докато властите уточняват броя на засегнатите и оценяват щетите.

В Киевска област е обявен ден на траур за загиналите.

Източници: afp.com, apnews.com