Еманюел Макрон обмисля въвеждането на бюджетно правило в Конституцията на Франция, което може да обвърже следващия президент с предварително определена траектория за публичния дефицит. Идеята идва в момент на растящ дълг и сериозен политически спор за състоянието на държавните финанси, а Макрон вече е към края на втория си мандат.

Според обсъждания вариант президентът може да потърси одобрение чрез гласуване на Конгреса – съвместното заседание на Националното събрание и Сената. Все още не е потвърдено кога и в какъв вид ще бъде внесено предложението.

Моделът е обсъждан още през 2011 г.

Възможната схема се основава на проект, приет в една процедура през 2011 г., но никога официално не влязъл в сила. Той е предвиждал всяко правителство да представя бюджетната си и дефицитна траектория за три години.

Това не е напълно идентично с класическото разбиране за „златно правило“. В традиционния му смисъл то допуска държавата да заема средства основно за инвестиции. Във френския политически дебат обаче изразът често се използва за конституционно заложени цели и ограничения върху бюджетния дефицит, каквито съществуват в различни форми в Германия и Италия.

Критики от десницата и от лагера на Макрон

Консервативният кандидат за президент Бруно Ретайо заяви, че включването на правилото в Конституцията би било полезно, но атакува времето на инициативата.

„Фактът, че Еманюел Макрон изчака до десетия бюджет с огромен дефицит по време на своето президентство, говори много за президент, който изчака да изпразни хазната, преди да реши да я заключи“, написа Ретайо.

Част от съюзниците на Макрон също гледат предпазливо на предложението. Съветник на депутат от президентската партия определи инициативата като опит настоящият държавен глава да притисне своя наследник да спазва правило, което самият Макрон не е приемал досега.

Неофициален съветник, който редовно разговаря с президента, смята, че целта е да бъдат поставени в неудобна позиция кандидатите, които вече са предлагали собствени ограничения върху държавните разходи. Сред тях са Марин льо Пен и бившият премиер Едуар Филип.

Ако бъде внесено, предложението ще постави бъдещите кандидати за президентския пост пред избор дали да подкрепят конституционно ограничение, предложено от Макрон, или да защитят собствен модел. Засега не е ясно дали президентът ще стигне до официален вот и дали ще събере необходимото мнозинство.

Източници: politico.eu, lemonde.fr